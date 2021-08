Roksana Węgiel już we wrześniu sprawdzi się w roli współprowadzącej program "You Can Dance - nowa generacja", który będzie emitowany na antenie TVP 2. Młoda wokalista pojawiła się na ściance Telewizji Polskiej i na tę okazję założyła czarny zestaw, w którym było widać ją z daleka. Piosenkarka w ostatnim czasie chętnie bawi się swoim wizerunkiem i wybiera odważniejsze stylizacje. Jak się prezentowała?

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Roksana Węgiel na ramówce jesień 2021 w TVP

Na jesiennej ramówce TVP nie mogło zabraknąć gwiazd produkcji Telewizji Polskiej, które chętnie pozowały na ściance. Od września na antenie TVP pojawią się sprawdzone hity, jak nowa edycja "The Voice of Poland", w której zadebiutuje Sylwia Grzeszczak. Nie zabraknie również dobrze znanych formatów w odświeżonej wersji, jak "You Can Dance - nowa generacja".

Roksana Węgiel na ściance zaprezentowała się w czarnym zestawie - błyszczących spodniach z rozszerzającymi się nogawkami, które są hitem tego sezonu i pasującym topie z dekoltem w kształt litery V. Do zestawu dobrała masywne buty. Kropką nad "i", która dodała jej stylizacji szaleństwa, okazały się szerokie rękawy, wyglądające jak pompony.

Roksana Węgiel na ramówce TVP Fot. AKPA

Roksana jakiś czas temu zaszalała z fryzurą i zdecydowała się na rozjaśnienie grzywki. Na ramówce pokazała się w związanych w wysokiego kucyka włosach. Nastoletnia piosenkarka postawiła na delikatniejszy makijaż i chętnie pozowała przed fotoreporterami. Na ściance zrobiła sobie zdjęcia z Agustinem Egurrolą. Można było zauważyć, że w tej stylizacji czuje się bardzo dobrze.

Co myślicie o błyszczącym zestawie Roksany Węgiel?