Anna Dec kilka dni temu podzieliła się radosną nowiną. Dziennikarka TVN poinformowała, że jej rodzina się powiększy. Teraz na jej profilu znalazł się kolejny wpis. Anna Dec wyznała, że straciła ciążę. Zaapelowała do wielu osób.

Anna Dec w odważnym wyznaniu. "Bycie mamą nie było dla mnie czymś naturalnym"

Anna Dec straciła ciążę. Zamieściła ważny apel

Anna Dec i jej mąż Tomek od kilku lat wychowują córkę, Zuzę. Dziennikarka niedawno ogłosiła, że jest w kolejnej ciąży. Wyjaśniła wówczas, że radosną nowinę ogłosiła już w pierwszym trymestrze ciąży, bo odczuła presję. Teraz w jej mediach społecznościowych znalazł się szczery i poruszający wpis. Dziennikarka napisała, że straciła ciążę.

Już za moment miał być ten bezpieczniejszy czas. Okazało się, że serce przestało bić kilkanaście dni wcześniej z przyczyn zupełnie od nas niezależnych. Ale było w naszym życiu i pamięć o Nim zostanie - napisała.

W dalszej części wpisu zwróciła się do internautów i zaapelowała, by nigdy nie doszukiwać się u kogoś ciąży i nie spekulować o niej, do czasu, kiedy osoba, która faktycznie spodziewa się dziecka, sama tego nie potwierdzi.

Niech ta sytuacja skłoni do refleksji i może pewnej powściągliwości tych, którzy uwielbiają spekulować na temat ciąży, doszukiwać się tego stanu w każdym wystającym brzuchu, informować o tym fakcie innych, jak dowiedziałaś się/dowiedziałeś nie od kobiety, której to dotyczy. Te pierwsze kilkanaście tygodni to naprawdę czas, który chciałaby spędzić w spokoju, bez presji ze strony innych, szeptów za plecami. Mimo że nie chcesz się tym jeszcze dzielić, to musisz, bo czujesz się idiotycznie, kiedy tyle ludzi dookoła dzieli się tym faktem, bez potwierdzenia tego u źródła. A przecież nie zaprzeczę, przecież kocham od początku, nie chcę wymazać tego faktu z życia i z nadzieją czekałam na szczęśliwy moment utulenia. (...) Przytulam dziś wszystkich tych, którzy przeżyli podobną stratę - dodała.

Trudno się nie zgodzić z tym, co napisała Anna Dec. Pierwsze miesiące ciąży to wyjątkowy czas, w którym przyszli rodzice chcą mieć spokój, a nie mierzyć się z pytaniami o powiększenie rodziny. Jeśli kobieta w ciąży jest gotowa, by pochwalić się radosną nowiną, na pewno to zrobi i nie można zabierać jej tego momentu i spekulować i ogłaszać wcześniej niż sama o tym oficjalnie nie powie.

