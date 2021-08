Taka Bartosiewicz to już przeszłość. U fryzjera postawiła na metamorfozę! Ma krótkie blond włosy

Edyta Bartosiewicz jest uznaną wokalistką. Artystka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, nie tylko tym scenicznym. Kilka dni temu poinformowała fanów na Instagramie, że została blondynką. Jak można zauważyć, w tak jasnym kolorze niekoniecznie czuła się dobrze. Przyznała, że ponownie wybrała się do fryzjera, gdzie przefarbowała włosy.

Edyta Bartosiewicz ponownie zmieniła kolor włosów

Edyta Bartosiewicz opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym zaprezentowała efekty najnowszej metamorfozy włosów. Artystka dodała, że deszczowy dzień natchnął ją do zmiany w wyglądzie i postanowiła przefarbować włosy. Jasny blond zniknął z jej głowy. Zamiast tego Bartosiewicz postawiła na włosy w kolorze ciemniejszego blondu, które zawadiacko zaczesano do góry.

W ten deszczowy dzień wybrałam się do fryzjera - napisała artystka.

Internauci zasypali artystkę komplementami na temat jej wyglądu i nie ukrywali, że nowy kolor okazał się zmianą na plus. Edyta przez lata była wierna ciemnym włosom i wygląda na to, że teraz nadrabia pod tym względem coraz to nowszymi koloryzacjami. Trzeba przyznać, że krótkie włosy bardzo jej pasują i podkreślają jej urodę.

Super fryzurka.

Wspaniale Pani Edyto.

Świetna zmiana - czytamy.

Edyta Bartosiewicz już w przeszłości udowadniała, że nie ma problemu z radykalnym ścięciem włosów. Fani z pewnością pamiętają jej odważne fryzury i bardzo krótkie grzywki, w których chętnie się pokazywała. Jak wam się podoba najnowsze odświeżenie fryzury artystki? Krótkie włosy zdecydowanie dodają jej charakteru.