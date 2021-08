Gwiazdy często zaskakują swoich fanów, angażując się w różne, dziwne współprace. Przykładem bardzo nietypowego projektu jest wyprodukowanie deskorolki, do której produkcji wykorzystano krew Tony'ego Hawka.

Deskorolki, do których produkcji została użyta krew Tony'ego Hawka

Skateboarding to całe życie Tony'ego Hawka. Można powiedzieć, że ma to we krwi. W związku z tym Hawk zdecydował się podjąć nietypową współpracę. 53-latek połączył siły z producentem... wody w puszkach. W ramach tej nietypowej kooperacji powstały czerwone deskorolki Hawk Blood Deck. Farbę, którą użyto do ich pomalowania, wymieszano z krwią Tony'ego.

Wyprodukowane deskorolki są jedyne w swoim rodzaju. Powstało ich zaledwie 100 sztuk i były dostępne tylko przez pewien ograniczony czas. Jak się okazuje - model został błyskawicznie sprzedany. Koszt tego nietypowego gadżetu to 500 dolarów za sztukę. Jak Tony zareagował na propozycję współpracy?

Roześmiał się i powiedział, że pomysł bardzo mu się podoba. Wcześniej wystarczająco krwawił na rampie, więc nie było to dla niego nic wielkiego - powiedział Andy Pearson, wiceprezes ds. kreatywnych.

Część zysków ze sprzedaży została przeznaczona na walkę z zanieczyszczeniami spowodowanymi tworzywami sztucznymi, prowadzoną przez organizację non-profit "5 Gyres" oraz na budowę skateparków dla potrzebującej społeczności.

Ta współpraca przenosi połączenie z fanami na nowy poziom, ponieważ dosłownie włożyłem w te deski swoją krew (i duszę?) Jestem dumny, wiedząc, że organizacje walczące z zanieczyszczeniem plastikiem i tworzące skateparki na całym świecie będą wspierane przez nasze wysiłki - skomentował Tony.

Kim jest Tony Hawk? To prawdziwa legenda skateboardu

Tony Hawk uważany jest za legendę światowego skateboardingu. Do jednych z jego największych osiągnięć zaliczany jest obrót o 900 stopni - czyli ewolucja polegająca na dwóch i pół obrotu (900 stopni) wykonanych wokół własnej osi, którą wykonał jako pierwszy na świecie. Hawk w 1998 roku rozpoczął współpracę z firmą Activision, która stworzyła serię gier o jeździe na deskorolce sygnowaną jego nazwiskiem.