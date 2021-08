Kilka dni temu na Jasnej Górze odbył się koncert "Abba Ojcze", podczas którego pielgrzymi zaśpiewali ulubione piosenki Jana Pawła II. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. Edytę Górniak czy Halinę Mlynkovą. Inicjatywa wydarzenia wyszła od Piotra Rubika, który zaprosił także Ryszarda Rynkowskiego (wykonał "Barkę"). Wokalista wierzy w moc tego miejsca i ma nadzieję, że z pomocą fanów uda mu się zebrać kwotę, za pomocą której zorganizuje wymarzony koncert.

Ryszard Rynkowski apeluje o pomoc

W Częstochowie Rynkowskiemu towarzyszyła żona Edyta. Po koncercie małżonkowie zostali jeszcze tam kilka dni, by nasycić się atmosferą jednego z najpopularniejszych sanktuariów w Polsce. Jak podaje tygodnik "Na Żywo", wokalista marzy, by zorganizować wydarzenie z okazji 70. urodzin. Żona miała mu obiecać na Jasnej Górze, że zrobi wszystko, żeby się to spełniło. W związku z tym zaapelowali do fanów ze specjalną prośbą:

Bardzo chciałbym to zrobić, ale przede wszystkim potrzebuję wsparcia darczyńców i sponsorów - powiedział Rynkowski w tygodniku.

Taka przyjemność nie jest zbyt tania, z tego, co widać, ale nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie zorganizowanie wydarzenia. Nie ma jednak oficjalnie informacji, za pomocą jakich możliwości można wesprzeć muzyka.

Rynkowski to kolejny artysta, który poprosił fanów o wsparcie finansowe w kwestiach związanych ze swoją działalnością artystyczną. Trzy lata temu Michała Wiśniewskiego nie było stać na wydanie nowej płyty. Chciał zebrać 25 tysięcy złotych. Udało się wtedy zebrać całą kwotę, a nawet nieco więcej.