Księżna Maria jest drugą żoną księcia Joachima z Danii. Nie może liczyć na taką samą sławę i rozpoznawalność co członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej, jednak na duńskim podwórku show-biznesowym wciąż świeci triumfy. Początkowo porównywano ją najczęściej do Meghan Markle. Księżna Maria, podobnie jak żona księcia Harry'ego, nie ma królewskich korzeni i przed wstąpieniem do rodziny, zdążyła osiągnąć sukces zawodowy. Nie była aktorką jak Meghan, ale prężnie działała jako businesswoman. Z roku na rok coraz bardziej jednak upodabnia się do księżnej Kate. Nie chodzi tylko o zachowanie.

Księżna Maria z Danii na nowych zdjęciach coraz bardziej przypomina księżną Kate. Jak sobowtórka

Jakiś czas temu księżna Maria udzieliła wywiadu, w którym poniekąd skrytykowała zachowanie Meghan, a dokładniej jej uzewnętrznianie się w prasie i narzekanie. Przyznała wówczas, że od kiedy dołączyła do rodziny królewskiej, przyjęła postawę, którą reprezentuje księżna Kate.

Pokazuję swoje uczucia tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne. Nie zmieniłam się, od kiedy należę do rodziny królewskiej, ale muszę uważać, co pokazuję prasie. (...) Narzekanie jest bezużyteczne - mówiła księżna.

Księżna Maria z Danii skrytykowała Meghan Markle. "Narzekanie jest bezużyteczne"

Nie tylko zachowanie księżnej Marii jest zbliżone do tego, co reprezentuje księżna Kate. Na najnowszych zdjęciach duńskiej księżniczki gołym okiem widać również fizyczne podobieństwo. Podobny styl ubierania się, zachowywania w publicznych miejscach, pozy, a nawet gest. Zobaczcie zresztą sami.

księżna Kate, księżna Maria EAST NEWS/Agencja Gazeta

Myślicie, że księżna Kate jest dla niej wzorem do naśladowania?

