Losy dzieci księżnej Kate i księcia Williama śledzą fani na całym świecie. Historie i plotki o królewskich pociechach - George'u, Charlotte i Louisie rozczulają oraz bawią. Jakiś czas temu księżna Cambridge zdradziła, jak najstarsze z ich dzieci zwraca się do taty. Syn nadał mu zabawny pseudonim.

Tak książę George zwraca się do księcia Williama

Księżna Kate podczas przygotowań do oficjalnego wystąpienia w Leicester City ucięła sobie pogawędkę z wolontariuszami. Jedna z pomocnic, Fiona Sturgess, zapytała, jak mają się jej dzieci. Później ujawniła uroczą ciekawostkę na temat jednej z pociech pary. Księżna Cambridge podzieliła się z nią pseudonimem, którym George zwraca się do księcia Williama.

Kate powiedziała, że William grał zeszłej nocy w piłkę nożną z dziećmi, a jedno z nich powiedziało, myślę, że to był George: Czy jutro grasz w piłkę nożną, Pops?

"Pops" wywodzi się z języka szwedzkiego i jest kolokwialną wersją słowa "pappa", oznaczającego ojca. Pops nie jest jedynym słodkim przezwiskiem w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wcześniej księżna Cambrige ujawniła pseudonim, jakim George zwraca się do królowej Elżbiety.

George ma tylko dwa i pół roku i nazywa ją Gan-Gan.

Podobno rodzeństwo poszło w ślady George'a i również nazywają swoją prababkę Gan-Gan. Ich ojciec też zwracał się do królowej za pomocą uroczego przezwiska. Kiedy książę William był mały i dzwonił do swojej babci, nie potrafił poprawnie wymówić słowa "babcia", więc nazywał ją Gary. Przypomnijmy, że to niejedyny pseudonim Elżbiety II. Nazywana była także "kiełbasą" czy "kapustą", a ukochany mąż zwracał się do niej "Lilibet". Ostatnie przezwisko zainspirowało księcia Harry'ego i Meghan Markle, którzy nazwali swoją nowonarodzoną córkę Lilibet Diana.