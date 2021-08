Niedługo miną dwa lata odkąd Hailey Bieber i Justin Bieber powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Od momentu zamążpójścia modelka stała się jeszcze bardziej pożądana w branży mody, jednak sama konsekwentnie powtarzała w wywiadach, że chce skupić się na pielęgnowaniu domowego ogniska. Już od dłuższego czasu mówi się, że para stara się o dziecko, a fani w każdym nowym zdjęciu modelki dopatrują się ciążowych krągłości. Na najnowszych zdjęciach się ich nie dopatrzą, ale i tak warto je zobaczyć. Hailey wyglądała zjawiskowo.

Zobacz wideo Hailey Baldwin pokazała, jak świętowali urodziny Justina Biebera

Hailey Bieber i Justin Bieber przyłapani w drodze na randce

Paparazzi są zmorą gwiazd, ale w Los Angeles ich nie brakuje. Towarzyszą celebrytom niemalże na każdym kroku, o czym ponownie przekonali się Justin Bieber i Hailey Bieber. We wtorek po południu para wybrała się na randkę do jednej z knajp w Beverly Hills, co uwiecznili fotoreporterzy.

Justin słynący ostatnimi czasy z dość niechlujnych stylizacji pojawił się w czarnych, eleganckich spodniach, do których dobrał sportowe buty, czapkę z daszkiem oraz zwiewną, kolorową koszulę z krótkim rękawem. Trudno jest oderwać wzrok od Hailey. Modelka postawiła na ultra mini w czarno białe wzory, do których dobrała czarne sandałki na niewielkim obcasie oraz zieloną torebkę. Takie połączenie idealnie podkreśliło jej sylwetkę i długie nogi.

Hailey Bieber, Justin Bieber EAST NEWS

A wam jak się podobali? Po więcej zdjęć zerknijcie do naszej galerii na górze artykułu.

Justin Bieber i Hailey na gali. Gesty modelki podsyciły spekulacje o jej ciąży

