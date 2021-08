Maryla Rodowicz jest jedną z nowych gwiazd programu "The Voice Senior". Piosenkarka wraz z Piotrem Cugowskim dołączyła do Alicji Majewskiej oraz Witolda Paszta, którzy już w poprzedniej edycji oceniali uczestników show. Nowa członkini jury niedawno opublikowała zdjęcie promujące program, które wzbudziło sporo emocji. Nieźle je przerobiła!

Zobacz wideo Muzyka, która łączy pokolenia. Krawczyka, Kozidrak czy Rodowicz uwielbiają i starsi, i młodsi

Maryla Rodowicz na zdjęciu promującym "The Voice Senior"

Ostatnio na Facebooku Maryli Rodowicz pojawiło się zdjęcie artystki z programu "The Voice Senior". Artystka uśmiechała się na nim delikatnie i pokazywała znak pokoju. Internauci od razu zauważyli, że z fotografią jest coś nie tak. Maryla Rodowicz poddała je retuszowi - i to jakiemu! Kolory wydają się żywsze, a twarz artystki została mocno wygładzona. Niektórzy zastanawiali się, po co takie przeróbki.

Uważam, że każdy wiek może być piękny. A takie przeróbki krzywdzą osobę. Dziwię się że pani Maryla się na to godzi. Bo nie wierzę, żeby liczyła, że ktoś się zachwyci twarzą z przed 30 lat. Komu to potrzebne i po co? - zastanawiała się w komentarzu pod postem jedna z osób.

Inni stawali w obronie Maryli Rodowicz i pisali pod zdjęciem, że niemiłe komentarze są niepotrzebne.

Tymczasem zdjęcie opublikowane przez piosenkarkę nie jest tym, które zostało oryginalnie przesłane w materiałach prasowych. Kolory są bardziej stonowane, a twarz Maryli Rodowicz wygląda naturalnie.

Maryla Rodowicz Jan Bogacz/TVP

Nie był to pierwszy raz, kiedy zdjęcie Maryli Rodowicz wzbudziło wiele emocji wśród internautów. Kilka tygodni temu na swoim fanpage’u promowała jeden z koncertów Wakacyjnej Trasy Dwójki. Wtedy to również pojawiło się przerobione zdjęcie. Piosenkarka z dystansem do siebie pisała wtedy:

Nie było to konsultowane ze mną, ale gdyby mnie ktoś spytał, czy chcę wyprasowania twarzy Photoshopem, to bym powiedziała: Tak, tak.

Zgadzacie się z komentarzem pod przerobionym zdjęciem Maryli Rodowicz z "The Voice Senior" i uważacie, że przeróbki są zbędne?