Format "Gogglebox" zrobił furorę nie tylko w Polsce. Program jest jednym z najpopularniejszych show, w którym "przeciętni Kowalscy" komentują to, co aktualnie dzieje się w telewizji. Zanim format odniósł ogromny sukces na polskim rynku w TTV, podbił serca widzów w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała jego pierwsza edycja. Jedną z twarzy programu stacji Channel 4. była Mary Cook, która zgłosiła się do show razem ze swoją przyjaciółką. Sympatyczna starsza pani szybko zdołała podbić serca anglików. Niestety, jak poinformowała produkcja formatu, kobieta zmarła w wieku 92 lat.

Nie żyje gwiazda z "Gogglebox".

O śmierci Cook poinformowano za pośrednictwem oficjalnego profilu "Gogglebox" na Instagramie. Jak czytamy w oświadczeniu:

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że gwiazda "Gogglebox", Mary Cook, odeszła otoczona rodziną w szpitalu w ubiegły weekend w wieku 92 lat. Ukochana matka, babcia, prababcia i bliska przyjaciółka wielu była mężatką i wdową dwa razy.

W komunikacie czytamy również, że Mary i jej przyjaciółka z "Googlebox" Marina poznały się ponad dziesięć lat temu i od tamtej pory były w znakomitych relacjach.

Brytyjki Mary i Marina spotkały się w sanatorium ponad dziesięć lat temu i od tego czasu były najlepszymi przyjaciółkami. Dołączyły do ekipy "Gogglebox" w 2016 roku, na początku ósmej serii i momentalnie zyskały rzeszę fanów, dzięki swoim błyskotliwym komentarzom. Całej ekipie programu będzie ogromnie brakowało energii Mary.

Jeszcze w czerwcu stacja Channel 4. poinformowała o śmierci Pete’a McGarry’ego, który odszedł po "krótkiej chorobie" i również był członkiem ekipy oryginalnej wersji "Gogglebox".