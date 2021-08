Branża filmowa nabiera coraz większego rozpędu po zastoju spowodowanym pandemią. W najbliższych tygodniach czeka nas wiele ciekawych premier - wśród nich produkcja "Czarny młyn" reżyserii Mariusza Paleja, której pokaz odbył się 24 sierpnia w Warszawie. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych osób - m.in. Oliwia Bieniuk, Paulina Sykut-Jeżyna, Rafał Mroczek, Joanna Racewicz, Jerzy Mielewski, Mariusz Szczygielski, Karolina Chapko, Michał Bartkiewicz, Magdalena Różańska, Marcin Mroczek i Bartosz Obuchowicz. Prezentujemy wam wybrane stylizacje gwiazd z warszawskiego eventu.

Gwiazdy na premierze filmu "Czarny młyn"

Dziarskim krokiem i w neonowej stylizacji na czerwonym dywanie pojawiła się Oliwia Bieniuk. Uczestniczka nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" wybrała odważny, oversize'owy zestaw w kontrastujących kolorach - granatowym i seledynowym. Córka Bieniuka i Przybylskiej do całości dobrała brązowe buty o nietypowym kształcie. Choć należy tu docenić odwagę, to jednak rozmiar ubrań nie do końca komplementował proporcje młodej gwiazdy.

W nietypowej kreacji zaprezentowała się również Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka postawiła kremowo-czarną sukienkę z falbankami, która przypomina nieco nowoczesną fantazję na temat babcinej spódnicy... Nie do końca jesteśmy fanami jej stylizacji. Joanna Racewicz zaś postawiła na sportowy wizerunek, choć wciąż utrzymany w eleganckim tonie.

Stylizacje gwiazd z premiery filmu "Czarny młyn" znajdziecie w naszej galerii. Która z nich podoba wam się najbardziej?