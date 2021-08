Karol Strasburger jest przykładem na to, że w dojrzałym wieku można zostać ojcem i doskonale odnajdywać się w tej roli. Jego córka, Laura, przyszła na świat, gdy miał on 72 lata. W wywiadach podkreśla, że dopiero wtedy poczuł, że jest gotowy na dziecko. Teraz po raz kolejny opowiedział o tacierzyństwie w najnowszej rozmowie z dziennikarką "VIVY!".

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio niedawno została mamą

Karol Strasburger pokazał córkę

Choć aktor i gospodarz programu "Familiada" chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami oraz zachwyca się nad prawie dwuletnią Laurą, to stara się unikać pokazywania jej w mediach. Teraz jednak razem z żoną, Małgorzatą Weremczuk, podjęli decyzję, by wspólnie zapozować do sesji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol są małżeństwem? Jest znak

Cała rodzina Strasburgerów pojawiła się na najnowszej okładce magazynu. Udostępniono ją na oficjalnym profilu "VIVY!".

"Po prostu chcieliśmy mieć dziecko. Gdy poznałem Małgosię, wiedziałem, że ona jest na to gotowa" - wyznaje Karol Strasburger. "Laura jest naszym celem i spełnionym marzeniem" - mówi Małgorzata Strasburger. Oboje w inspirującej rozmowie z Krystyną Pytlakowską opowiedzieli o miłości i, rodzicielstwie i szczęściu. W sesji towarzyszy im córeczka - poinformowano przy okazji.

Internauci zostawili wiele miłych słów. Uważają, że Strasburgerowie tworzą piękną i kochającą się rodzinę:

Trzymam kciuki za wasza miłość i rodzicielstwo. Pesele nie znaczą zbyt wiele, jeśli dwoje ludzi obdarza się uczuciem i tworzy rodzinę. (...) Życzę państwu miłości, pomyślności i pociechy z małej księżniczki.

Wszystkiego dobrego - piszą.

Kasia Tusk po raz pierwszy opublikowała zdjęcie z drugą córką. Z czułością dotyka malucha

Numer pojawi się w sprzedaży 26 sierpnia.