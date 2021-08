Wokalistki Little Mix urodziły - i to w odstępie kilku dni. Perrie Edwards i Leigh-Anne Pinnock pokazały zdjęcia dzieci

Wokalistki Little Mix chętnie pokazują na Instagramie zarówno swoje życie prywatne, jak i zawodowe. Teraz zaprezentowała światu pierwsze zdjęcia swoich dzieci.

Dziewczyny z Little Mix promują linię kosmetyków, którą stworzyły

Perrie Edwards dołączyła do grona szczęśliwych mam

28-letnia Perrie Edwards i jej partner, piłkarz Alex Oxlade-Chamberlain, 21 sierpnia powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Perrie podzieliła się tą radosną wiadomością ze swoimi fanami, publikując zdjęcie maleństwa na oficjalnym profilu na Instagramie. Czarno-biała fotografia ukazuje fragment twarzy, rączkę oraz stop noworodka. Artystka znana jest z tego, że lubi utrzymywać bliskie kontakty ze swoimi odbiorcami, dlatego nie zwlekając zbyt długo, postanowiła pochwalić się swoim szczęściem. Świeżo upieczeni rodzice nie zdradzili jeszcze płci dziecka.

Witaj na świecie, kochanie - napisała Perrie na swoim Instagramie.

Podwójne szczęście Leigh-Anne Pinnock

To nie koniec baby boom w Little Mix. Leigh-Anne Pinnock również została mamą. Wokalistka i jej partner Andre Gray, 16 sierpnia zostali rodzicami bliźniąt. Artystka, szczęśliwą wiadomością postanowiła podzielić się tydzień po porodzie. 23 sierpnia udostępniła czarno-białą fotografię, na której widoczne są stópki noworodków.

Prosiliśmy o cud, a dostaliśmy dwa - napisała na Instagramie wokalistka.

Obie artystki zdecydowały się na profejsonalne sesje ciążowe. Jej efektami oczywiście pochwaliły się na swoich instagramowych profilach.

Little Mix - jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów

Little Mix jest brytyjskim zespołem wokalnym, który został założony w 2011 roku. W Jego skład wchodzą Jade Thirlwall, Perrie Edwards i Leigh-Anne Pinnock. Jest to jeden z najpopularniejszych girlsbandów ostatnich lat. Grupa wygrała ósmą edycję brytyjskiego "The X Factor" jako pierwszy zespół w historii.

Na razie świeżo upieczone mamy poświęcą cały swój czas życiu rodzinnemu i odpoczynkowi, aby w przyszłym roku móc zgodnie z planami wyruszyć w kolejną trasę koncertową.