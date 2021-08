Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej znanych par z programu "Rolnik szuka żony". Zakochani od kilku miesięcy planują wspólne zamieszkanie. Kupili mieszkanie na Dolnym Śląsku, blisko gospodarstwa, które prowadzi rolnik. Marta zamyka w rodzinnym mieście swoje ostatnie sprawy i przygotowuje się do przeprowadzki na wieś. Ale nie jest to takie proste zadanie.

Zobacz wideo Marta Paszkin pakuje się do przeprowadzki. "Jestem trochę umęczona"

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin przygotowuje się do przeprowadzki. Nie jest lekko

Przyszła rolniczka na razie musi wyprowadzić się ze swojego mieszkania w Warszawie, które planuje później wynająć. Zanim wraz z córką przeniesie się w okolice miejscowości partnera, musi uporać się z pakowaniem. Na Instagramie pokazała, jak to u niej wygląda, nagrywając relację z pokoju pełnego rzeczy. Zdała sobie sprawę, że ma ich nadmiar.

Pokażę wam coś. Jestem w trakcie pakowania wszystkiego. Końca nie widać. I wiecie, że najpóźniej w momencie przeprowadzki człowiek zdaje sobie sprawę, ile ma rzeczy i że tak naprawdę jedna czwarta tego by mu w życiu wystarczyła. Ale twardo pakuję dalej. Pakuję wszystko, co mam - powiedziała Marta Paszkin na nagraniu.

W tym intensywnym czasie może liczyć na wsparcie rodziny.

A tak poważnie, to jestem trochę umęczona i dużą część, poza ciuchami, pomaga mi pakować mój tata - dodała.

Marta Paszkin fot. instagram.com

Ostatnie dni w Warszawie będzie wspominać jednak miło, ponieważ wybrała się na pożegnalną kolację ze swoją mamą i ciocią. W planach miała także wyjście do teatru, ponieważ na wsi nie doświadczy takich rozrywek. Wszystko wskazuje na to, że remont nowego mieszkania rolników idzie w dobrym kierunku. Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Paweł projektuje nową kuchnię. Marta nie jest zachwycona: Nie będę miała gdzie garnków trzymać