Księżna Kate i książę William już od dziesięciu lat tworzą zgrane małżeństwo. Doczekali się trojga dzieci: księcia George’a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Według ostatnich doniesień zagranicznych mediów, żona wnuka królowej Elżbiety II lęka się o swoją córkę oraz jej uczucia.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Księżna Kate martwi się o księżniczkę Charlotte

Księżniczka Charlotte jest drugim dzieckiem księcia Williama i księżnej Kate. Oznacza to, że jest niewielkie prawdopodobieństwo, by to ona zasiadła na tronie. W kolejce po koronę jest zaraz po księciu George’u (a w przyszłości również po jego ewentualnych potomkach). Według informatora magazynu "Woman’s Day", cała otoczka z tym związana nastręcza zmartwień księżnej Kate. Obawia się, że przez życie w cieniu starszego brata, który kiedyś zostanie królem, jej córka będzie cierpiała jak chociażby książę Harry czy niegdyś księżniczka Małgorzata (nieżyjąca już siostra królowej Elżbiety II).

Książę Harry w ogniu krytyki za powrót z meczu prywatnym odrzutowcem. Co z ekologią?

Kate nie chce tego typu bólu dla Charlotte. Nie chce, by jej pewna siebie, towarzyska córka czuła, że musi się ograniczać, żeby nie przyćmić swojego starszego brata - podał informator czasopisma.

W związku z tym księżna Kate ma już podobno plany na przyszłość dla swoich dzieci. Chciałaby, żeby współpracowały ze sobą i cały czas miały dobre relacje. Takie, które przetrwają lata i nie ucierpią, gdy rodzeństwo założy własne rodziny. Źródło pisma przekonuje, że dlatego też żona księcia Williama chce przeprowadzić z całą trójką poważną rozmowę, gdy książę George oraz jego siostra i brat podrosną.

Meghan Markle adoptowała w Kanadzie psa, lecz nie zabrała go do USA. Jest powód

Na ten jednak moment, wraz z księciem Williamem starają się, by księżniczka Charlotte nie myślała, że może być kimś gorszym. Dlatego też dziewczynka towarzyszy rodzicom podczas niektórych publicznych wystąpień. Cała rodzina pojawiła się chociażby na czerwonym dywanie przed bożonarodzeniowym przedstawieniem w London Palladium.