50 Cent, a właściwie Curtis James Jackson III zanim zyskał międzynarodową sławę, był ulicznym chuliganem. W ostatnim wywiadzie raper wyznał, że właściwie to nie o niego, a o jego matkę Sabrinę należało się wtedy martwić. To ona zaczerpnęła kilka tricków z więzienia, aby przygotować syna do samoobrony w przyszłości.

Mama 50 Centa pomagała mu robić prowizoryczną broń z zabawek

W rozmowie z Page Six 50 Cent wyznał, że jego mama wkładała zabawki syna do skarpetek tak, aby ułożyły się w kształt broni. Wszystko dlatego, że przyszły raper wrócił kiedyś pobity do domu. W ten sposób matka chciała przygotować małego Jacksona do obcowania z bronią w przyszłości, gdyby znowu został zmuszony do zadbania o swoje bezpieczeństwo. Szokujący incydent raper uwzględnił w serialu "Power Book III: Raising Kanan", którego jest jednym z producentów.

W pierwszy odcinku jest scena, w której tytułowy Kanan zostaje pobity i wraca do domu, a jego matka wkłada zabawki do skarpetek. To się naprawdę wydarzyło. To scena z mojego życia.

50 Cent przyznał też, że to własnej mamy bał się bardziej niż napotykanych na ulicy awanturników.

Bardziej bałem się mojej mamy niż ich, ponieważ od niej nie mogłem uciec. Ona była wszystkim.

Raper wyjaśnił, że jego mama musiała zastąpić mu obojga rodziców. Dlatego wychowywała syna twardą ręką.

Była moją mamą i tatą. Była twarda, więc nie wiedziałem, kiedy mogę być emocjonalnym, a kiedy nie. Spoglądała na mnie i mówiła: "Wstawaj - po co płaczesz, zachowujesz się jak mała dziewczynka".

Mama 50 Centa zginęła w pożarze, gdy miał zaledwie 8 lat.

"Power Book III: Raising Kanan" to spin-off serii "Power", którego 50 Cent jest producentem. Sam raper wcielił się w nim w postać Kanana. "Raising Kanan" opowiada właśnie o losach tego bohatera.