Natalia Szroeder i Quebonafide tworzą jedno z najbardziej popularnych i tajemniczych związków w polskim show-biznesie. Ich wspólne zdjęcia i nagrania zawsze wzbudzają spore zainteresowanie, a ostatnim takim przykładem jest wideo ze ślubu Solara, na którym para wykonała wielki hit Edyty Górniak. Tym razem Natalia i Kuba wybrali się na imprezę urodzinową młodszego brata wokalistki. Nieźle się wybawili!

Natalia Szroeder świętowała 18. urodziny brata. Wywijali niczym w "Tańcu z Gwiazdami". Quebo bawił się równie dobrze

Staszek Szroeder świętował dokładnie "18 lat, siedem miesięcy i jeden dzień". Na imprezę zaprosił nie tylko przyjaciół, siostrę i jej partnera, ale także Jankesa, znanego prezentera radiowego. Jak widać 18-latek ma już niezłe znajomości w show-biznesie. Natalia opublikowała na InstaStories urocze nagranie, na którym razem z bratem tańczą do utworu "The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing". Okazuje się, że oboje mają poczucie rytmu i świetnie czują się na parkiecie. Ich występ obejrzycie poniżej:

Quebo również dobrze czuł się wśród przyjaciół Staszka. Raper razem z nimi podrzucał chłopaka w powietrze. Jak widać, 18-latek miał bardzo udane urodziny, których na pewno długo nie zapomni.

Urodziny Staszka Szroedera instagram/staszekszroeder, natalia_szroeder

Natalia Szroeder w swoich mediach społecznościowych pochwaliła się również innym członkiem rodziny. Jakiś czas temu opublikowała zdjęcie z dzieciństwa w objęciach mamy. Internauci zgodnie przyznali, że wokalistka to po niej odziedziczyła swoją urodę i obie są do siebie bardzo podobne. Wy również to widzicie?