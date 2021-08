Nie da się ukryć, że ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka był wydarzeniem sezonu. Choć był pilnie strzeżony przez ochroniarzy, to jednak i tak szczegóły wyciekły do mediów. Wiemy, że ceremonia odbyła się o godzinie 17. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie, natomiast wesele miało miejsce na krakowskim Kazimierzu. Teraz wyszło na jaw, co goście mieli okazję skosztować między tanecznymi zabawami.

REKLAMA

Edward Miszczak i Anna Cieślak wzięli ślub. Ceremonia była pilnie chroniona

Zobacz wideo Edward Miszczak o Piotrze Woźniaku-Staraku: "Człowiek dotknięty palcem bożym"

Przeczytaj także: Tłum gwiazd na ślubie Cieślak i Miszczaka. Socha zachwycała w kremowej kreacji z wycięciami. Żmuda-Trzebiatowska cała w kwiatach!

Menu na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka było bardzo wykwintne. Goście jedli sezonowe dania

Jak informuje serwis Jastrząb Post, wesele zaczęło się od pierwszego tańca pary młodej przy dźwiękach krakowskiego pianisty, który zagrał m.in. utwory Marka Grechuty oraz z Piwnicy pod Baranami. Potem goście mogli spróbować pierwszych dań.

Przeczytaj także: Anna Cieślak na ślub wybrała kreację polskiej projektantki. Postawiła na klasykę. We włosach miała kwiaty

Na stole pojawiły się same wykwintne i sezonowe potrawy, a kelnerzy dbali o to, by goście mogli regularnie próbować kolejnych dań.

Na stołach królowała zupa borowikowa, risotto i różne sałatki. Na deser z kolei podano wykwintny mus malinowy z gorzką czekoladą - czytamy na Jastrząb Post.

Nie jest żadną tajemnicą, że impreza trwała do białego rana, o czym świadczą posty weselnych gości. Małgorzata Socha nie ukrywała, że kolejnego dnia śniadanie zjadła dopiero o 15! Szampańsko bawił się też Kuba Wojewódzki.