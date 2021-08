Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny mieli okazję pracować razem na planie programu "The Voice Senior". Jak wiadomo, wokalisty nie zobaczymy w kolejnym sezonie muzycznego show, które zostanie wyemitowane jesienią na antenie Telewizji Polskiej. Zwolnienie z TVP odbiło się szerokim echem, co teraz postanowiła skomentować jego koleżanka z branży.

Alicja Majewska komentuje zwolnienie Piaska z TVP. "Ogromnie żałuję"

Alicja Majewska w rozmowie z Plejadą wyznała, że Andrzej Piaseczny był znakomitym jurorem, a jego odejście to ogromna strata dla programu.

Ja bardzo żałuję, ogromnie żałuję, że Andrzeja nie będzie. Andrzej jest świetnym facetem, świetnym jurorem, artystą i był "klejem" naszego jury. Zresztą wieloletnim jurorem w różnych programach. Polubiliśmy się bardzo. Niedawno dopiero została sfinalizowana kolacja, którą Andrzej przygotował. Poprosił mnie, abym towarzyszyła mu podczas spotkania z państwem, którzy przekazali 40 tys. zł. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - powiedziała artystka.

Majewska dodała też, że jej zdaniem nie powinno się mieszać polityki z innymi sferami życia, m.in. rozrywką.

Polityka nie powinna mieć żadnego wpływu na to, co się dzieje w kulturze, w rozrywce i wielu innych dziedzinach naszego życia.

Przypomnijmy, że do zwolnienia Andrzeja Piasecznego doszło krótko po tym, jak światło dzienne ujrzało urodzinowe nagranie, na którym artysta i jego przyjaciele pozwolili sobie na niecenzuralne okrzyki w stronę PiS-u i Konfederacji.

Zakończenie współpracy ze stacją wyszło mu jednak na dobre. Jakiś czas później Piasek dokonał coming outu. Stwierdził nawet, że "zmobilizował" go do tego Andrzej Duda, który w czasie kampanii wyborczej powiedział, że "LGBT to ideologia nie ludzie".