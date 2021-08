"Sukcesja". Stacja HBO ujawniła, kiedy premiera trzeciego sezonu

"Sukcesja", jeden z popularniejszych seriali HBO, przez dwa lata nie był kręcony z powodu pandemii koronawirusa. Fani bez przerwy wypytywali producentów o trzeci sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Serialowy sierpień: Mindhunter, Ciemny kryształ, Przybysze

Anna Cieślak miała na ślubie dwie sukienki. Ta jest o wiele bardziej odważna

"Sukcesja". Serial wraca na ekrany

HBO zapowiedziało powrót "Sukcesji". Komunikat w tej sprawie ukazał się na twitterowym koncie serialu i był równie lakoniczny, jak dyspozycje wydawane przez głowę klanu Logana Roya

October - tylko tyle napisano w mediach społecznościowych.

Wpis zilustrowano zdjęciem Briana Coxa wcielającego się w rolę nestora rodu. Nadal nie jest znana dokładna data premiery. Można się jedynie spodziewać, że w najbliższych dniach pojawi się zwiastun trzeciego sezonu "Sukcesji", skoro nowe odcinki ukażą się już w październiku.

Z informacji dotychczas przekazanych przez producenta wiadomo, że do obsady w trzecim sezonie dołączą Adrien Brody, Sanaa Lathan, Linda Emond i Jihae oraz Alexander Skarsgård. Brody wcieli się w Josha Aaronsona, miliardera, który odegra kluczową rolę w walce o przejęcie korporacji Waystar. Zaś dla Skarsgårda będzie to już kolejna współpraca ze HBO. Poprzednio widzieliśmy go w takich produkcjach jak "Czysta krew" oraz "Wielkie kłamstewka"

Przypomnijmy, że "Sukcesja" jest serialem obsypanym nagrodami. W 2020 roku otrzymał nagrodę Złotego Globu za najlepszy serial dramatyczny. Również Brian Cox otrzymał Złoty Glob jako najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Ponadto produkcja otrzymała w 2020 roku aż siedem nagród Emmy, nagrodę BAFTA TV, Satelity (nagrody pracy filmowej) oraz Złoty Laur - nagrodę Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych.

Książę Harry w ogniu krytyki za powrót z meczu prywatnym odrzutowcem. Co z ekologią?

W serialu HBO stworzony przez Jesse'ego Armstronga obok całej plejady hollywoodzkich gwiazd gra m.in. polska aktorka Dagmara Domińczyk.