Tegorocznym wygranym finałowego konkursu Mister Supranational 2021 okazał się Varo Vargas z Peru, który został ogłoszony najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. Prestiżowa gala odbyła się w Nowym Sączu. Po ogłoszeniu zwycięzcy Daniel Kuczaj nie ukrywał, że nie do końca jest przekonany co do lokalizacji, w jakiej odbyły się wybory Mistera.

Qczaj krytykuje wybory Mister Supranational. Zwrócił się do organizatorów

Qczaj opublikował wpis w sekcji komentarzy na Instagramie pod postem, który dotyczył zwycięzcy konkursu Mister Supranational 2021. Nawiązał do lokalizacji, w której odbywały się tegoroczne wybory najprzystojniejszego mężczyzny na świecie. Trener personalny dodał, że to właśnie w województwie małopolskim tamtejsi radni przyjęli uchwałę, która uderza w środowiska osób LGBT+. Zwrócił uwagę, że tego typu uchwały mogą doprowadzić do tragedii wśród młodych osób, które nie będą czuły się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Dlaczego w ogóle podjął ten temat? Wskazał, że wśród modeli startujących do rywalizacji było kilka osób homoseksualnych, ale nie zdecydowano się na wykorzystanie tej sytuacji do wsparcia dyskryminowanych osób LGBT+ w tym regionie.

Konkurs piękności, w którym bierze udział co najmniej kilku homoseksualistów, w Małopolsce - województwie, które uchwaliło ustawę ANTY-lgbt! I żadnego słowa solidarności, wsparcia, dla osób, które tam żyją!? Słabo! Piękni panowie wrócą do miast i w sumie co im zależy, że jakiś nastolatek/nastolatka będzie myśleć o tym, by odebrać sobie życie, bo miejsce, w którym mieszka, jest anty - napisał trener.

Daniel Kuczaj jakiś czas temu zdobył się na szczere wyznanie. Przyznał, że ma za sobą traumatyczną przeszłość. W dzieciństwie był ofiarą gwałtu. Nie ukrywał również, że w okresie dojrzewania ujawniła się jego orientacja seksualna. Wówczas był prześladowany przez rówieśników. Na własnej skórze doświadczył homofobicznych komentarzy, co popchnęło go do próby samobójczej. Zwrócił uwagę, że tego typu wydarzenia powinny promować różnorodność i być bardziej otwarte dla osób o odmiennej orientacji.

Wiem, co to znaczy być gejem w małej miejscowości, fajnie, by takie sytuacje wykorzystywać do tego, by było po prostu lepiej. Ukochuje - dodał Daniel.

