Matylda Damięcka regularnie komentuje doniesienia z Polski i ze świata. Wypracowała swój własny styl, który jest mieszanką prostych rysunków, ironii i przede wszystkim dużej odwagi. Nie tak dawno wypowiedziała się na temat głosowania nad "lex TVN", a także masowych ucieczek Afgańczyków. Tym razem w swojej grafice nawiązała do nieco bardziej błahej sytuacji, która od minionego weekendu jest wyśmiewana przez internautów.

Matylda Damięcka komentuje patriotyczną suknię z orłem z Miss Supranational. Część internautów chciała zablokowania grafiki

Chodzi oczywiście o sławną już kreację Natalii Balickiej z konkursu Miss Supranational 2021. Do długiej, czerwonej sukni został przyszyty biały orzeł z koroną na głowie - jest to bardzo klarowne nawiązanie do godła Polski. Autorką sukni jest Ela Piorun, która na co dzień współpracuje z Agatą Dudą.

Matylda Damięcka nie mogła przepuścić takiej okazji. Na Instagramie opublikowała grafikę, na której widzimy białego orła oraz nagą kobietę, zwisającą z szyi ptaka. Nazwała ją: Mister Drobiu'21. W opisie dodała natomiast, że kilka osób chciało zgłosić jej grafikę w celu zablokowania posta.

Kreacje/reasumpcja. Ponieważ aż trzy osoby napisały, że z chęcią zgłoszą mój post, musiałam ukryć tożsamość mistera i przy okazji misterki #tezczasaminiepatrzewlustrowczymdoludziwychodze #tymczasemponawiampytaniecztzniewagagodlajestoryginalnakreacjaczymojkomentarz - napisała.

Niektórzy z internautów nie mogli uwierzyć, że zdjęcie z konkursu jest prawdziwe. Inni zastanawiali się, czy kreacja nie jest znieważeniem symbolu narodowego.

Zgłoszą post? Kochani, zapraszamy zatem do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, skoro aż tak ukochaliście_łyście sobie cenzurę.

Ta sukienka obraża moje uczucia narodowe.

Ja myślałam, że to fotomontaż. A to się dzieje naprawdę. Biedna dziewczyna - pisali.

Wy również czujecie się urażeni? W galerii możecie zobaczyć inne grafiki Matyldy Damięckiej, którymi nawiązała do różnych sytuacji w kraju i na świecie.

