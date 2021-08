Księżniczka Beatrice w wymowny sposób pokazała Meghan Markle, by ta z nią nie zadzierała. Konflikt między paniami rozpoczął się podczas ślubu księżniczki Eugenii. To wtedy Meghan ogłosiła, że spodziewa się royal baby. Wiadomość o ciąży ujawniła publicznie 15 października 2018 roku, ale trzy dni wcześniej, kiedy Eugenia szła do ołtarza, zdradziła tę tajemnicę całej rodzinie, czym zepsuła uroczystość pannie młodej. Osoba z pałacu potwierdziła krążące od kilku miesięcy plotki, że księżniczka Beatrice chciała odegrać się na Meghan za przyćmienie jej siostry.

REKLAMA

Zobacz wideo Royal Baby. Księżna Meghan Markle i książę Harry pokazali dziecko

B.R.O i Skoti nagrali wspólny utwór. Czy "Na szlaku'' okaże się hitem?

Księżniczka Beatrice odpłaciła się Meghan Markle

Meghan Markle popełniła ogromną gafę towarzyszką, gdy ogłosiła ciążę w dzień ślubu księżniczki Eugenii. Tym samym skupiła na sobie całą uwagę rodziny, która tego dnia zgromadziła się wspólnie, żeby cieszyć się ze szczęścia panny młodej. Księżniczka Beatrice cierpliwie czekała na odpowiednią okazję, by odpłacić Meghan za zepsucie siostrze tego wyjątkowego dnia. W trzecią rocznicę ślubu Sussexów, 19 maja, wyjawiła, że jest w ciąży. Wysoko postawiony informator z pałacu w rozmowie z Page Six przyznał, że Beatrice naprawdę zależało na wbiciu szpilki Meghan Markle. Informacja o ciąży podana w tym dniu nie była zwykłym zbiegiem okoliczności, a dokładnie zaplanowaną akcją, o której Beatrice myślała od dłuższego czasu.

To był przytyk w stronę Meghan Markle i księcia Harry'ego. Skradli księżniczce Eugenii całą uwagę podczas jej wielkiego dnia i to nie zostało zapomniane - ujawnił informator z pałacu.

Królowa Elżbieta idzie na wojnę z księciem Harrym i Meghan Markle. Wynajęła prawników

Inne królewskie źródło jest zdania, że Beatrice odłożyła ogłoszenie o ciąży aż do pogrzebu jej dziadka, księcia Filipa, który odbył się 17 kwietnia. Następną "przypadkowo" najlepszą datą była majowa rocznica ślubu Meghan i Harry'ego. Strach podpaść Beatrice...