Polsat po raz kolejny zorganizował koncert w Uniejowie, który ma na celu zwrócić uwagę publiczności na problemy związane z ochroną naszej planety. Na scenie zaśpiewali najbardziej popularni artyści. Zobaczcie zresztą sami.

Beata Kozidrak

Koncert otworzyła Beata Kozidrak, która jak zwykle nie zawiodła i to nie tylko wokalnie. Na scenie zaprezentowała się w kolorowym, wzorzystym kostiumie, do którego dobrała ciemne okulary. Idealne połączenie klasy z nutką szaleństwa.

Beata Kozidrak AKPA

Michał Szpak

Michał Szpak lubi szokować swoimi modowymi wyborami. Jego strój z koncertu w Uniejowie również na długo zostanie w pamięci widzów. Piosenkarz na samym koncertu przyznał, że postawił na ubrania z recyklingu. Jak wyszło?

Michał Szpak AKPA

Paulina Sykut-Jeżyna

Jedną z prowadzących była Paulina Sykut-Jeżyna, która tego wieczoru zdecydowała się całkiem postawić na błękit.

Paulina Sykut-Jeżyna AKPA

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są parą nie tylko w życiu prywatnym, ale również na scenie. W parze współprowadzili koncert. Aktor postawił na sportowy look, za to jego ukochana już nieco bardziej zaszalała ze stylizacją. Postawiła na szerokie błękitne spodnie z wysokim stanem, do których dobrała granatową bluzkę bez ramion. Naszą uwagę zwraca również nowa fryzura. Wiktoria Gąsiewska w takich warkoczykach wygląda bardzo dziewczęco.

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski AKPA

Sylwia Grzeszczak

Dla Sylwii Grzeszczak ekologiczny motyw koncertu miał również wpływ na jej stylizację. Piosenkarka wystąpiła w jaskrawym zielonym kostiumie.

Sylwia Grzeszczak AKPA

Roksana Węgiel

Roxie lubi eksperymentować z kolorami i ze strojami. Podczas tego koncertu nie było inaczej. Wystąpiła w kolorowej sukience z wielką kokardą na plecach.

Roksana Węgiel AKPA

Krzysztof Ibisz

Koncert Polsatu nie mógł odbyć się bez Krzysztofa Ibisza. Świeżo upieczony małżonek prezentował się elegancko jak zwykle.

Krzysztof Ibisz AKPA

Dawid Kwiatkowski

Dawid Kwiatkowski jeszcze kilka dni temu brylował w Sopocie, gdzie zdobył Bursztynowego Słowika. Tym razem nagród nie było, ale fanki mogły posłuchać jego dwóch najnowszych singli. Na ściance Dawid prezentował się klasycznie, ale z nutką rock 'n' rolla.

Dawid Kwiatkowski AKPA