W sobotę w Krakowie odbyło się jedno najszerzej komentowanych wesel w rodzimym show-biznesie. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Edward Miszczak i Anna Cieślak. Para nie afiszowała się ze swoim związkiem, wręcz ukrywała go przed mediami, toteż zainteresowanie tym tematem tylko rosło. Co więcej, na ślubie zjawiła się cała plejada gwiazd, więc paparazzi mieli pełne ręce roboty. Jak wyglądało wesele? Tego dokładnie nie wiemy, ale po najnowszym poście Małgorzaty Sochy możemy domniemywać, że zabawa była huczna i trwała do białego rana.

Małgorzata Socha po weselu Miszczaka poszła na śniadanie dopiero o 15:00

Małgorzata Socha była jedną z wielu gwiazd, które zostały zaproszone na wesele Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak. Aktorka postawiła na beżową sukienkę do kostek, do której dobrała szeroką, białą marynarkę. Na Instagramie nie relacjonowała imprezy, jednak dzień później pochwaliła się zdjęciem ze śniadania w Krakowie, na które udała się dość późno.

Tak wyglądały gwiazdy na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

No takie rzeczy tylko w Krakowie - śniadanie o 15:00. Jeśli zastanawiacie się, czy to wszystko zjedliśmy, odpowiedź brzmi - oczywiście że tak - napisała na Instagramie.

Śniadanie o tak późnej porze po weselu może oznaczać tylko jedno. Zabawa była przednia. Podobnego zdania jest Anna Mucha, która skomentowała post koleżanki po fachu.

No to musiała być niezła imprezka - skomentowała Mucha.

Myślicie, że cała reszta gości również odsypiała przez pół dnia?

Agnieszka Woźniak-Starak w złocie na ślubie Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak

