Miss Supranational 2021 za nami. W tym roku o koronę miss walczyło 58 kobiet z całego świata, jednak zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Triumfowała Miss Namibii, Chanique Rabe. To 23-letnia projektantka mody, która zawodowo zajmuje się makijażem i fotografią. Polskę w konkursie Miss Supranational 2021 reprezentowała 21-letnia Natalia Balicka, która planuje w przyszłości być lekarką. Mimo że nie udało jej się wygrać konkursu, dziś o jej narodowej kreacji mówi się coraz więcej. Niestety, niekoniecznie dobrze.

Miss Supranational 2021. Strój polskiej reprezentantki stał się pretekstem do memów

Natalia, mimo że nie wygrała konkursu, świetnie sobie poradziła. Dostała się do top 12, a finalnie zajęła szóste miejsce. Co więcej, otrzymała również tytuł Kontynentalnej Królowej Piękności. Pokonała wówczas wszystkie kandydatki z Europy. O wynikach konkursu niedługo wiele osób zapomni, jednak o narodowej kreacji naszej reprezentantki będziemy pamiętać długo. Niestety, nie będą to miłe wspomnienia.

Znamy laureatkę konkursu Miss Supernational 2021! Wygrała Miss Namibii

Natalia na scenie pojawiła się w długiej czerwonej sukni, która na górze miała przyczepionego sztucznego białego orła. Wyszło niestety mało patriotycznie i tanio. Co ciekawe, za kreację odpowiedzialna jest Ela Piorun, która na co dzień współpracuje z pierwszą damą - Agatą Dudą. Zobaczcie zresztą i oceńcie sami

.

Natalia Balicka Instagram/synowiec kasia/aldonawleklak

Myślicie, że gdyby Natalia miała na sobie inną kreację, zaszłaby dalej w konkursie Miss Supranational?

Oto jeden z krążących po sieci memów. Myślimy, że będzie ich więcej.

Natalia Balicka instagram.com@makelifeharder

