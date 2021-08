Małgorzata Rozenek zdradziła, czego potrzebuje do szampańskiej zabawy. "Tańczę na stole"

W pierwszym tygodniu sierpnia Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub. Uroczystość odbiła się szerokim echem w mediach. Fani gratulowali parze i składali życzenia. Na liście gości nie zabrakło gwiazd. W ceremonii udział wzięli między innymi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

REKLAMA

Rozenek i Majdan nucą w aucie polski rap. "Anorektyczna kieszeń, stos wyrzeczeń"

Zobacz wideo Radosław Majdan o PiS: Traktują wyborców jak matołów. Rozenek: Pysiu!

Małgorzata Rozenek o ślubie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan byli gośćmi na ślubie Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Celebrytka i były piłkarz tak bardzo nie chcieli się spóźnić, że ostatecznie przybyli na wydarzenie o dwie godziny za wcześnie. Jednak to nie było jedyne wielkie wydarzenie, które czekało na nich po powrocie z wakacyjnych wojaży.

Rozenek i Majdan pojawili się także na Top of The Top Sopot Festival. To właśnie tam dziennikarz Pudelek.pl zapytał małżeństwo, dlaczego pojawili się na ślubie Antka i Asi z tak dużym wyprzedzeniem. Głos zabrał Radek. Emerytowany piłkarz wyjaśnił, że w jego mniemaniu lepiej być na miejscu dużo wcześniej niż chociaż chwilę za późno.

My się nie lubimy spóźniać. Lepiej przyjechać dwie godziny za wcześniej niż dziesięć minut za późno.

Małgorzata Rozenek na Sopot TOP of the Top Festival. Co za buty!

Następnie Małgorzata Rozenek zdradziła Pudelkowi przepis na udaną imprezę. Okazuje się, że celebrytce do dobrej zabawy potrzebne są tylko dwie rzeczy - muzyka i obecność ukochanego męża.

My się zawsze bawimy dobrze, niezależnie, gdzie jesteśmy, jeżeli jest muzyka i jest Radosław, to ja tańczę na stole, niezależnie gdzie jestem.

Mamy nadzieję, że w ten weekend bawicie się tak samo dobrze jak Małgosia w towarzystwie Radka i muzyki.