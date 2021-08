21 sierpnia 2021 roku Robert Lewandowski skończył 33 lata. Napastnikowi Bayernu Monachium składają na Instagramie życzenia nie tylko fani, ale też marki, z którymi Lewy współpracuje. Za to Anna Lewandowska pokazała uroczy, rodzinny filmik, na którym widzimy rodzinę Lewandowskich w prywatnych sytuacjach. Sam jubilat również zamieścił w social mediach wyjątkowe zdjęcie.

Robert Lewandowski obchodzi 33. urodziny. Anna zamieściła specjalny filmik

Robert Lewandowski z okazji urodzin pokazał zdjęcie z córkami

Robert i Anna Lewandowscy dbają o prywatność swojej rodziny. Szczególnie pilnują, aby do sieci nie trafiło zdjęcie twarzy ich córek, Klary i Laury. Chociaż od czasu do czasu na profilach sportowców można zobaczyć profile dziewczynek, to na większości zdjęć pozują one, stojąc tyłem do obiektywu.

Z okazji swoich urodzin Robert pokazał urzekające zdjęcie z córkami. Na fotografii piłkarz pozuje, trzymając tort, który zdobi piłka i jego instagramowy pseudonim "_rl9". Przy jego boku stoją córki. Starsza - Klara całuje tatę w policzek, młodsza - Laura próbuje dobrać się do ciasta. W opisie pod zdjęciem Lewandowski podziękował wszystkim za życzenia i wsparcie.

Dziękuję wszystkim za wspaniałe życzenia urodzinowe. Jesteście najlepsi! Jeszcze raz dziękuję za wasze wsparcie.

Lewandowscy na wspólnym zdjęciu. Nie mieli na to dużo czasu. Zrozumieją to inni rodzice

Pod zdjęciem od razu zaczęły pojawiać się komentarze, w których fani nie tylko składają piłkarzowi życzenia, ale także wychwalają jego piłkarski dorobek.

Wszystkiego najlepszego legendo!

Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewiątki wszechczasów.

Najlepsze życzenia dla najlepszego gracza na świecie.

My również życzymy Robertowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.