Edyta Pazura nigdy nie narzekała na brak zajęć. Zajmuje się trójką dzieci: Amelią, Antonim i Ritą. Dodatkowo prowadzi własne biznesy. Swoją markę odzieżową rozkręcała, pracując w domu. Podobnie jak teraz, kiedy otworzyła wraz z mężem linię biżuterii i nowy sklep internetowy. Oprócz ubrań u Edyty Pazury można kupić także błyskotki dla kobiet i mężczyzn. Jej ostatni post na Instagramie daje do zrozumienia, że musi robić wiele rzeczy naraz i pogodzić macierzyństwo z pracą.

Edyta Pazura w oryginalny sposób karmi córkę i przy okazji pokazuje kuchnię

Na Instagramie bizneswoman zamieściła zdjęcie z kuchni. Widać na nim, jak karmi córkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, w jaki sposób to robi. Edyta Pazura siedzi przy stole plecami do dziecka. Natomiast jej córka zajmuje miejsce przy własnym stoliku. Mama podaje jej widelec zza pleców, przy okazji robiąc coś innego.

Podzielność uwagi w tym zawodzie to podstawa - dodała hasztagi pod zdjęciem Edyta Pazura.

Fanki rozbawiła sytuacja uwieczniona na zdjęciu. Doskonale rozumieją, co oznacza rozdwoić się przy dzieciach.

Ja czasem wtedy jeszcze słyszę od drugiego dziecka, które jest w toalecie: mamo, juuuuż. Pomożesz? I wtedy brakuje rąk i nóg.

Ale weź traf... i nie uszkodź dziecka.

Kobieta wielozadaniowa - skomentowały fanki pod postem.

Oprócz zabawnej sytuacji na kadrze można przyjrzeć się kuchni. Edyta Pazura jakiś czas temu, kiedy pokazywała niewielkie części swojego domu, mówiła, że sama go urządzała. Przyznała, że być może nie wygląda jak z katalogu, ale dla niej najważniejsza jest przytulność. W kuchni Pazurów stoją oryginalne krzesła z rattanu, z oparciami w kształcie liścia, stół z drewnianym blatem oraz siedzisko - kuchenna kanapa w zieloną kratę. Są też elementy rustykalne, jak zawieszona na ścianie półka z ozdobnymi przyborami - są deski do krojenia i zdobione talerze. Pod sufitem z kolei podwieszone są białe dzbanki. Znajduje się tam także przeszklony biały kredens. Z kolei podłoga to już styl nowoczesny - duże błyszczące płytki. Podoba wam się kuchnia urządzona przez Edytę Pazurę?