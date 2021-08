Edukacja seksualna w Polce jest na bardzo niskim poziomie. Wielu przeciwników partii rządzącej zarzuca im, że świadomie ograniczają młodym ludziom dostęp do wiedzy na ten "kontrowersyjny" dla prawicowych polityków temat. Problemem zajmuje się również wiele gwiazd, a na ich czele stoi Anja Rubik, która założyła fundację SEXEDpl, dzięki której trzy lata temu ukazał się podręcznik non profit właśnie o edukacji seksualnej. To nie koniec zaangażowania modelki. Rusza nowa akcja jej fundacji.

REKLAMA

Anja Rubik uderza w Przemysława Czarnka

18 września na dachu Sali Kongresowej oraz Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie pojawią się czarno białe zdjęcia Polek i Polaków. Ten społeczny projekt zainicjowany przez Anję Rubik otrzymał już patronat prezydenta - Rafała Trzaskowskiego.

Każdy, kto zgadza się z tym, że mamy prawo do edukacji seksualnej może dołączyć i zostać częścią tej instalacji, którą będziemy tworzyć. Nikt jeszcze czegoś takiego nie robił. (...) Gorąco zachęcam, żeby ludzie robili sobie zdjęcie i dołączali do naszej akcji. Jest to bardzo proste. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie na białym tłem i wysłanie nam maila. Te wszystkie akcje mają znacznie - mówiła modelka w rozmowie z Pudelkem.

Anja Rubik tłumaczy się z nagiej okładki "Vogue'a": Moja nagość jest deklaracją

Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć tematu Przemysława Czarnka. Anja Rubik ma dla niego prostą radę.

Minister Przemysław Czarnek musi przejść przez swoją edukację seksualną. To, co mówi, nie ma żadnego sensu. To brak świadomości i styczności z rzeczywistością. To jest bardzo smutne - dodała.

Myślicie, że kolejna akcja Anji Rubik pomoże rozpromować edukację seksualną w Polsce?

Rubik apeluje do Kaczyńskiego: Proszę o niewykorzystywanie wiary jako amunicji politycznej

ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska "miesiącami nie wychodziła z domu". Była pod okiem psychiatry: Wiem, co to znaczy bezsilność