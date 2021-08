Sylwia Grzeszczak od wielu lat jest związana z Liberem. Owocem miłości pary jest córka Bogna, która w tym roku skończy sześć lat. Piosenkarka swoje życie prywatne, toteż na próżno szukać w sieci wielu rodzinnych zdjęć, czy zwierzeń artystki. Mimo to ten temat bardzo ciekawi fanów. Nic więc dziwnego, że temat córki przewija się również w wywiadach. Tak było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zachwyca sylwetką podczas wakacji

Sylwia Grzeszczak rzadko mówi o córce. Tym razem zrobiła wyjątek i zdradziła, w czym są do siebie podobne

O Sylwii Grzeszczak zrobiło się znowu głośniej, a to za sprawą programu "The Voice of Poland". Piosenkarka będzie jednym z jurorów. Jak sama przyznaje, przez wiele lat odmawiała, jednak teraz znalazła czas, aby sprawdzić się w tej nowej roli. Podczas promowania muzycznego show udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post opowiedziała nieco o córce. Zaznaczyła, że nie zamierza narzucać jej drogi, którą ma podążać w życiu. Niech sama zadecyduje, kim chce być.

Sylwia Grzeszczak na spotkaniu jurorów "The Voice of Poland". Stylizacja robi wrażenie!

Na pewno przysłuchuje się, przygląda temu, co jej rodzice robią. Na pewno będą ją wspierać niezależnie od tego, jaką drogę wybierze, otrzyma ode mnie pokłady wsparcia i ciepła w jej kierunku. Ale też nie chcę jej narzucać. Oczywiście, że widzę jakieś cechy podobne do siebie, do taty. Nie będę teraz tego zdradzać i się tym chwalić. Wystarczy, że mi to sprawia przyjemność - mówiła artystka.

Sylwia Grzeszczak będzie jurorem w "The Voice of Poland" już od września. Będziecie ją oglądać?

Fani poróżnieni zmianami w "The Voice of Poland". "Tylko nie Steczkowska"

ZOBACZ TEŻ: Edyta Pazura rozkręciła nowy biznes. "Zaangażowano setki osób, które dzięki temu projektowi mają pracę". Pomagał jej mąż