Angelina Jolie dotąd nie prowadziła własnego konta na Instagramie. Teraz się to zmieniło. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie będzie wśród gwiazd, które relacjonują swoje prywatne życie na kadrach z luksusowych wakacji i wystylizowanych sesji zdjęciowych. W pierwszym poście wyjaśniła, do czego chce wykorzystać zasięgi w sieci.

Angelina Jolie założyła konto na Instagramie. Będzie pełnić ważną rolę

Mimo że w piątek 20 sierpnia aktorka opublikowała swój pierwszy post, tego samego dnia zgromadziła ponad dwa miliony obserwatorów. Chce poprzez Instagrama dotrzeć ze swoim przesłaniem do jak największej liczby osób. Angelina Jolie zaangażowała się w działalność charytatywną na Afganistanu. Została specjalnym wysłannikiem Agencji ONZ ds. uchodźców. Jej pojawienie się na Instagramie zostało specjalnie zapowiedziane.

Od dwóch dekad jest zagorzałą orędowniczką uchodźców, przesiedleńców i bezpaństwowców. Teraz, w momencie, gdy narastają kryzysy humanitarne, ponad 1 procent ludzkości został przesiedlony, będzie dzielić się swoim doświadczeniem i kontynuować naukę tutaj na Instagramie - napisała O Angelinie Jolie agencja ONZ.

Aktorka opublikowała list napisany przez młodą Afgankę.

To list, który dostałam od nastolatki z Afganistanu. Obecnie mieszkańcy Afganistanu tracą zdolność komunikowania się w mediach społecznościowych i swobodnego wyrażania siebie. Przybyłam więc na Instagram, aby podzielić się ich historiami i głosami ludzi z całego świata, którzy walczą o swoje podstawowe prawa człowieka. Jak inni, którzy są zaangażowani, nie odwrócę się. Nadal będę szukać sposobów, by pomóc. I mam nadzieję, że do mnie dołączycie - napisała Angelina Jolie na Instagramie.

List Afganki można przeczytać na profilu aktorki. Fani docenili jej działania i podziękowali za to, że chce wykorzystać platformę do szerzenia dobra. Na pierwszy post gwiazdy zareagowało prawie pół miliona ludzi.