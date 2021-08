Spill the tea! Amerykański portal Page Six donosi, że najmłodsza siostra z rodu Jenner już niedługo powita na świecie swoje drugie dziecko. Kylie pragnęła, aby kolejna ciąża przebiegła tak samo spokojnie, jak pierwsza. Gwiazda dopiero po narodzinach Stormi opublikowała film, w którym ogłosiła, że w ogóle spodziewała się dziecka. Niestety tym razem to się nie uda, a wszystko przez... Caitlyn Jenner.

To oficjalne! Kylie Jenner spodziewa się drugiego dziecka. Wygadała się jedna z najbliższych jej osób

Page Six miał potwierdzić ciążę Kylie Jenner u wielu źródeł. Jednak to wypowiedź Caitlyn Jenner, czyli ojca gwiazdy, sprawiła, że portal zdecydował się opublikować tę radosną wiadomość.

Caitlyn Jenner wygadała się w czwartek, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego wnuka, choć nie ujawniła, kto miał "bułkę w piekarniku" (have a bun in the oven - z angielskiego oznacza "być w ciąży" - przyp. red.) - czytamy.

Na TikToku już od kilku tygodni pojawiają się filmiki z dowodami na to, że Kylie jest w drugiej ciąży. Wiele z nich naprawdę daje do myślenia. Jenner, tak jak poprzednio, już wcześniej przygotowała sobie content, który planowała publikować do końca ciąży. To, że Caitlyn wygadała się o jej stanie, z pewnością ją rozwścieczyło. To już nie pierwszy raz, kiedy jej ojciec zdecydował się powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego na temat rodziny, tylko po to, aby media o nim pisały. Przez takie zachowanie Kardashianki odwróciły się od Caitlyn na kilka lat.

Pozostaje nam pogratulować i mimo wszystko życzyć Kylie dużo spokoju.