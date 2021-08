19 sierpnia Mateusz Bieniek wziął ślub ze swoją narzeczoną Martą. Ceremonia miała miejsce w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Nie mogło tam zabraknąć przyjaciół siatkarza, którzy aktualnie biorą udział w zgrupowaniu w Spale. Trener drużyny pozwolił im na jeden dzień wolnego i z opublikowanych relacji domyślamy się, że bawili się wyśmienicie!

REKLAMA

Zobacz wideo Kurek o koronawirusie

Mateusz Bieniek wziął ślub. Siatkarze licznie zjechali na uroczystość. Nie możemy oderwać wzroku od Anny Kurek. Ta sukienka!

Na ślubie kolegi z drużyny pojawili się m.in. Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek i Michał Kubiak. Do sieci trafiły zdjęcia wesołej ekipy, która wspólnie spędzała ten wyjątkowy dzień. Nowakowski pochwalił się na Instagramie fotką, na której można dostrzec, że wszyscy prezentowali się bardzo modnie.

My już gotowi - napisał.

Kasia Tusk potwierdziła narodziny dziecka. Wszystko przez ostrzeżenie na Instagramie

Panna młoda miała piękną suknię z delikatnym tiulem. Ciężko przeoczyć również efektowny bukiet! Mateusz Bieniek postawił za to na klasykę - czarny, prosty garnitur i muszkę.

Mateusz Bieniek Plotek Exclusive

Bartosz Kurek opublikował za to bardziej romantyczne zdjęcie i to wprost z czerwonego dywanu. Sportowiec pozuje na nim ze swoją żoną, Anną Kurek, która również jest siatkarką. Kurek tego dnia miał na sobie szary garnitur w kratę oraz białą koszulę, za to jego ukochana zdecydowała się na zwiewną, czerwoną sukienkę na ramiączkach. Dobrała do niej złote szpilki i uroczą torebkę w kształcie trójkąta. Razem wyglądali przepięknie!

Szczęścia młodej parze!!! - pogratulował Bartosz.

Kto odziedziczy całą królewską biżuterię? To trudniejsze niż się wydaje

Internauci zostawili pod postem mnóstwo komplementów. Bartosz i Anna są naprawdę lubianym duetem.

Nie można oderwać od was oczu... Jesteście najbardziej zjawiskową parą w Polsce. Nic nie ujmując na pewno państwu młodym.

Para jak z okładki!

Wow, Ania, wow! - zachwycali się.

Oceniamy ich stylizacje na pięć gwiazdek Plotka i dołączamy się do gratulacji dla nowożeńców!