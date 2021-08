W środę Blanka Lipińska brylowała na premierze filmu "The End" w reżyserii jej przyjaciela Tomasza Mandesa, a następnego dnia już wygrzewała się w słonecznym Monte Carlo. Celebrytka ponownie zwróciła na siebie uwagę fanów, publikując kadr w intrygującym towarzystwie. Lipińska odwiedziła tam Natalię Siwiec i jej męża, ale to nie z nimi pozowała do zdjęć.

Blanka Lipińska w objęciach tajemniczego mężczyzny. Celebrytka się tłumaczy

Odkąd Blanka Lipińska rozstała się z Baronem, oficjalnie jest singielką. Autorka "365 dni" czerpie z życia pełnymi garściami, wykorzystując wolne chwile na podróże. Obecnie przebywa w Monako, a wakacje relacjonuje na Instagramie. W czwartek celebrytka opublikowała fotografię, na której pozuje w bikini w objęciach tajemniczego mężczyzny. Jeszcze zanim fani zaczęli zacierać ręce, Lipińska postanowiła poinformować, że towarzysz jest tylko jej przyjacielem, a na dodatek jest zajęty.

Zanim portale plotkarskie rozgrzeją się do czerwoności - napisała na InstaStories, a następnie opublikowała zdjęcie mężczyzny z jego ukochaną.

Blanka Lipińska blanka_lipinska/Instagram

Mimo braku drugiej połówki Blanka Lipińska nie może narzekać na nudę. Na początku sierpnia celebrytka zakończyła prace na planie kontynuacji filmu na podstawie jej książki "365 dni". Produkcja była hitem na Netflixie, ale nie spodobała się krytykom. W tym roku otrzymała bowiem anty-Oscara, czyli Złotą Malinę za najgorszy scenariusz. Lipińska zdaje się nie przejmować krytyką, bo nie dość, że nakręciła kolejną część produkcji, to napisała już scenariusz do następnego filmu erotycznego.

Film stał się dla mnie nową, wielką miłością, którą planuje pielęgnować. Dlatego drżyjcie krytycy, bo otóż otworzyłam kinematograficzną puszkę Pandory. Tak, napisałam już nowy scenariusz! Tak, będzie to kolejny erotyk - ostrzegła na Instagramie.

Jesteście ciekawi, co tym razem zaserwuje widzom Blanka Lipińska?