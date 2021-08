Elżbieta II stoi na czele monarchii już od 69 lat. Przez cały ten czas zebrała ogromną kolekcję biżuterii. Pewnego dnia inny członek rodziny królewskiej zajmie jej miejsce, ale nie wszystkie te luksusowe błyskotki trafią w jego ręce. Kto więc zostanie właścicielem tych wszystkich klejnotów?

Kto odziedziczy całą królewską biżuterię? To trudniejsze niż się wydaje. Elżbieta II ma jednak swoją ulubienicę

Na portalu New Idea czytamy, że kolekcja królowej dzieli się na dwie kategorie. Pierwszą z nich są Klejnoty Koronne, które należą do Korony i są utrzymywane przez Jubilera Koronnego. Ekspertka jubilerska, Ella Kay, zdradziła, że regalia, czyli oznaki i symbole władzy monarszej, są używane w ceremoniach państwowych.

W rzeczywistości należą one do aktualnego króla lub królowej i nie są nikomu przekazywane. Oznacza to, że Klejnoty Koronne prawdopodobnie najpierw zostaną odziedziczone przez księcia Karola (i będą dostępne dla księżnej Camilli jako królowej małżonki), a następnie księcia Williama i księżnej Kate. Do tej kolekcji zalicza się m.in. Diament Cullinan, Diadem Diamentowy czy szafirowa broszka.

Drugą kategorią jest osobista kolekcja królowej i jej elementy może przekazać komu tylko chce.

Powiedziałabym, że większość jej biżuterii jest częścią jej osobistej kolekcji. Obejmuje wszystko od perłowych kolczyków, które nosi na co dzień, po kolekcję broszek i tiary, a także biżuterię, którą odziedziczyła po królowej Marii i królowej matce - twierdzi Ella Kay.

New Idea donosi, że jest w niej ponad 300 elementów biżuterii, w tym 98 broszek, 46 naszyjników, 37 bransoletek, 34 pary kolczyków, 15 pierścionków, 14 zegarków i pięć wisiorków. Przypuszczamy więc, że przed królową naprawdę ciężkie zadanie.

W kolejce do tronu czeka książę Karol i książę William, księżna Camilla natomiast jako żona króla będzie miała dostęp do Klejnotów Koronnych. Eksperci twierdzą więc, że większość części osobistej kolekcji królowa przekaże księżnej Kate. Ta w końcu jest jej ulubienicą.

Królewskie źródła twierdzą, że królowa darzy Kate wielkim szacunkiem i podziwia, jak żongluje swoją królewską rolą - napisała królewska biografka Katie Nicholl dla "Vanity Fair".

Królowa musi zrobić naprawdę długą listę.