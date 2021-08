Kinga Rusin od dawna znana jest ze swojego zaangażowania w tematy społeczno-polityczne. Dziennikarka przy okazji sprawy "lex TVN" w ostrych słowach zwróciła się do "reżimowych kreatur". Zaliczyła do nich Magdalenę Ogórek. Między nimi rozpoczęła się medialna wojna. Niedawno prowadząca "W kontrze" drwiła z Rusin w związku z tematem przyjmowania uchodźców. Teraz przyszedł czas na wypowiedź gwiazdy związanej dawniej z TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Czego stacji TVN24 z okazji dwudziestych urodzin życzą gwiazdy?

Kina Rusin mocnym wpisem uderzyła w Pawła Kukiza i Magdalenę Ogórek

Na Instagramie pojawił się w post, w którym Kinga Rusin nie przebierała w słowach. Na samym początku wpisu nawiązała do Pawła Kukiza, który po słynnym głosowaniu nad "lex TVN" i wspominał o hejcie, jaki go spotkał i domagał się przeprosin.

Skala bezczelności pisowców - jak Witek, czy pisowskich kolaborantów - jak Kukiz czy Ogórek, poraża. "Biedny" Kukiz, ofiara "nagonki"! A on przecież tylko "realizuje swój program" - wy wstrętni hejterzy! On miał podobno w programie, że po tym jak PiS zdemoluje już państwo prawa, on im "programowo" pomoże "spolonizować" TVN, jak wcześniej "spolonizowano" regionalną prasę - grzmiała dziennikarka.

Festiwal w Sopocie. Dziennikarze krytykują Kukiza. Diana Rudnik najmocniej

Nie zapomniała również o Magdalenie Ogórek. Pod jej adres pojawiło się wiele zarzutów. Postanowiła m.in. przypomnieć o dawnym starcie prezenterki TVP Info w wyborach prezydenckich i to z ramienia SLD. Odniosła się też do drwin z Rusin w sprawie z przyjmowaniem uchodźców.

Ogórek? Zwykła płotka, ale dobry przykład. Cynizm i bezczelność podniesione do potęgi n-tej. Kiedyś kandydatka "z łapanki" na prezydenta partii postulującej swobody obywatelskie, a dziś medialna twarz PiS-owskiego reżimu łamiącego prawo i cofającego nas do średniowiecza. I ona ma czelność śmieszkować o pomocy uchodźcom - kobietom i dzieciom, którym grozi śmierć!? No po prostu, szanowni państwo, boki zrywać... - czytamy w poście.

TOP of the TOP. Piotra Kraśko zebrał owacje za "reasumpcję występu"

Kinga Rusin apelowała o to, by nie dać "sobie zamknąć ust i odwrócić uwagi od podłości". Dziennikarka zaznaczyła, że czasami może to się wiązać właśnie z używaniem mocny słów, o ile tylko "wyrażają prawdę". Swój wpis zakończyła stwierdzeniem, że "czas dyplomacji dawno się skończył".