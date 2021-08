Marianna Janczarska pojawi się w serialu TVP "M jak miłość". To nie pierwsza rola córki Ewy Błaszczyk na srebrnym ekranie - zdążyła już wystąpić w serialach "Ślad" i "Na Wspólnej". Mogliśmy ją także oglądać w filmie "Ojcze nasz". Kiedy studiowała na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, grała również w szkolnych etiudach. Nie ukończyła jednak tej szkoły, gdyż wybrała dziennikarstwo.

Marianna Janczarska zagra w "M jak miłość"

Jak podaje portal Świat Seriali, Marianna Janczarska ma wcielić się w postać psycholożki Dagmary Bednarek. Jej postać będzie kluczowa w wątku Kamila - bohatera, w którego wciela się Marcin Bosak. Mężczyzna będzie walczył przed sądem przeciwko byłej partnerce Weronice o prawo do opieki nad ich córką, Polą. Psycholożka ma złożyć niezapowiedzianą wizytę w domu bohatera, by sprawdzić jego kompetencje do pełnienia roli pełnoprawnego opiekuna nad dzieckiem. To jej opinia będzie istotna dla sądu i na jej podstawie zapadnie decyzja w sprawie losów Poli.

Janczarska łączy aktorstwo z innymi pasjami. Choć jeszcze w marcu występowała na deskach Teatru Polania, to niewiele później otworzyła własny sklep z odzieżą, Manana. Jak napisała wówczas na stronie marki:

Z wykształcenia jestem aktorką i dziennikarką, ale im jestem starsza, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie wykształcenie definiuje ludzi, a to kim są, jacy są i co ich zwyczajnie kręci. Mnie od zawsze kręciło wymyślanie. Tak jest do dziś, a zdaje mi się, że apetyt na to i na świat mam coraz większy.

Pierwszy odcinek "M jak miłość" z udziałem Janczarskiej ma zostać wyemitowany 6 grudnia.