Za nami trzy dni Sopot Top of the Top Festival. Na antenie TVN od wtorku mogliśmy oglądać popisy muzyczne ulubieńców widzów. W czwartek przygotowano specjalny koncert z okazji 20-lecia stacji TVN24. Nie obyło się bez wzruszeń, żartów i przytyków wobec obecnej władzy, która chce pozbyć się niewygodnego dla siebie kanału. Oprócz gwiazd muzyki na festiwalu nie brakowało również innych celebrytów. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dali czadu nie tylko na widowni, ale i za kulisami.

Rozenek i Majdan nucą w aucie polski rap. "Anorektyczna kieszeń, stos wyrzeczeń"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan śpiewają i bawią się w najlepsze na after party po festiwalu

Małgorzata Rozenek bacznie relacjonuje niemalże każdy moment z życia w mediach społecznościowych, więc nikogo nie zdziwiło, że podczas Sopot Top of the Top Festival nie było inaczej. Sama zainteresowana nagrała przygotowania do wyjścia, a także samo wejście na ściankę i oczywiście wspólną zabawę na widowni w rytm na największych hitów.

Po części oficjalnej przyszedł czas na gwiazdorskie after party. Na Instagramie Radosława Majdana mogliśmy obejrzeć filmik zza kulis, na którym wraz z kolegami i koleżankami ze stacji popija trunek i śpiewa piosenkę zespołu Lombard "Przeżyj to sam". Na tym się nie skończyły muzyczne popisy Radosława. Niedługo później fani zobaczyli, jak ten z kolegą udają, że grają na gitarze do podkładu piosenki Dżemu "Wehikuł czasu". Nie omieszkali też zaśpiewać całego refrenu. Jak im wyszło? Tego dowiecie się z nagrania, które zamieściliśmy powyżej.

