Britney Spears przez 13 lat pozostawała pod kuratelą ojca. Piosenkarka w czerwcu tego roku po raz pierwszy zabrała głos i nie ukrywała, że jest straumatyzowana, cierpi na depresję i była faszerowana silnymi lekami. Gdy pojawiło się światełko w tunelu i ojciec artystki zdecydował, że dla jej dobra oficjalnie zrezygnuje z pełnienia nad nią kurateli, nad Britney znów zawisły czarne chmury. Wokalistka w zeszłym tygodniu próbowała zgłosić na policję tajemniczą kradzież. Kilka dni później wyszło na jaw, że pomiędzy nią a jej pracownicą miało dojść do rękoczynów.

REKLAMA

Zobacz wideo #FreeBritney. Jak wygląda sytuacja Britney Spears i o co walczy ikona popu?

Kwaśniewska: Mam nadzieję być świadkiem dopełnienia się emancypacji kobiet

Britney Spears pobiła się z pracownicą?

Britney Spears zaciekle walczy o odzyskanie wolności i możliwość decydowania o swoim majątku. Jednak wokół niej nie przestają dziać się dziwne rzeczy. Jak donosi Page Six, artystka w zeszłym tygodniu zadzwoniła na policję, by złożyć zawiadomienie o kradzieży, do której miało dojść w jej rezydencji w Thousand Oaks w Kalifornii. Oficer policji ds. relacji z mediami wyjawił w wywiadzie, że po przyjeździe służb na miejsce, gwiazda zdecydowała się nie składać zeznań.

Zadzwoniła i chciała zgłosić jakiś rodzaj kradzieży. Kiedy do jej domu przybyli zastępcy i skontaktowali się z jej pracownikami ochrony, poinformowano ich, że pani Spears zdecydowała, że nie chce w tym czasie składać raportu - powiedział portalowi kapitan kalifornijskiej policji Eric Buschow.

Nie ustalono, co rzekomo zostało skradzione z domu piosenkarki - ani przez kogo. Zaledwie sześć dni później policja ponownie została wezwana do rezydencji Britney Spears. Powodem był incydent, do którego doszło pomiędzy wokalistką a jej pracownicą. Kobieta złożyła doniesienie na artystkę, twierdząc, że ta uderzyła ją podczas sporu o telefon komórkowy.

Jak wyznał dla Page Six kapitan Buschow, incydent został sklasyfikowany jako drobna pobicie, a personel nie odniósł obrażeń. Przeciwko gwieździe trwa jednak dochodzenia w sprawie pobicia. Prokuratura Okręgowa hrabstwa Ventura podejmie decyzję, czy wnieść przeciwko Britney Spears oskarżenie.

Piotr Głowacki przeszedł metamorfozę. Aktor schudł do roli 16 kilogramów

Nie wiadomo jak ta sprawa wpłynie na sądową walkę o zakończenie konserwatorium.