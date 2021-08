TVN24 świętuje w tym roku swoje 20-lecie. W poniedziałek 9 sierpnia emitowany był specjalny materiał urodzinowy na antenie stacji. Natomiast w czwartek 19 sierpnia obchody przeniosły się do Sopotu na festiwal TOP of the TOP. Prowadzącymi imprezy byli znani dziennikarze, w tym Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Publiczność zgromadzona na miejscu entuzjastycznie zareagowała na jego słowa.

Zobacz wideo Gwiazdy składają życzenia z okazji dwudziestych urodzin TVN24

Piotr Kraśko wyjaśnił swój powrót na scenę i zebrał gromkie brawa

Piotra Kraśkę i Monikę Olejnik można było zobaczyć na samym początku trzeciego dnia festiwalu TOP of the TOP. Pokazali się oni niedługo po otwierającym koncert występie Krzysztofa Zalewskiego. Nie dali jednak o sobie zapomnieć widzom przed ekranami i osobom siedzącym na widowni. Na scenę wyszli również w późniejszym czasie. Było to tuż po tym, gdy wyemitowany został materiał, w którym dziękowano wszystkim pracownikom medycznym.

Piotr Kraśko postanowił wytłumaczyć ponowną obecność swoją i Moniki Olejnik.

Może się zastanawiacie, dlaczego oni z Moniką znowu tutaj są. Przecież powinna być kolejna, nowa para. Otóż w przerwie zasięgnęliśmy z Moniką opinii pięciu wybitnych prawników. Wszystkie są, tak, sprzed trzech lat. (…) To jest reasumpcja naszego występu – powiedział, dodając również słowa o drugim głosowaniu.

Wtedy to cała Opera Leśna wypełniła się gromkimi brawami i okrzykami dla dziennikarza. Wiadomo bowiem, do czego nawiązał swoją wypowiedzią. Chodziło o to, że właśnie opinią prawników marszałek Elżbieta Witek tłumaczyła konieczność reasumpcji głosowania nad "lex TVN". Okazało się jednak, że wspomniane opinie pochodziły z 2018 roku i były związane z zupełnie inną sprawą.

