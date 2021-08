Dobiega końca tegoroczny sopocki festiwal TOP of the TOP. Podczas czwartkowego koncertu TVN24 #NASZE20LECIE stacja informacyjna świętowała swoje 20. już urodziny. Nie zabrakło znanych przebojów, które zaśpiewali m.in. Viki Gabor, Krzysztof Zalewski i Kayah. Popularnych dziennikarzy można było natomiast oglądać w roli prowadzących. Byli to chociażby Marta Kuligowska i Andrzej Morozowski. Swoją wypowiedzią nawiązali do polityka, o którym ostatnio głośno.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy składają życzenia z okazji dwudziestych urodzin TVN24

Andrzej Morozowski i Marta Kuligowska wbili szpilę Pawłowi Kukizowi

Martę Kuligowską widzowie TVN24 znają z chociażby prowadzenia pasm informacyjnych. Andrzeja Morozowskiego natomiast z m.in. programu "Teraz My" czy "Tak jest". Oboje więc nie kojarzą się zbytnio ze światem muzyki. Gdy pojawili się na scenie, by zapowiedzieć Grzegorza Turnaua, z ich ust padły znaczące słowa.

Ostatnio połączenie świata muzyki i polityki stało się niebezpieczne. Mimo to zdecydowaliśmy się przed państwem wystąpić - usłyszeli widzowie przed ekranami oraz publiczność zgromadzona na miejscu.

Małgorzata Rozenek na Sopot TOP of the Top Festival. Co za buty!

Choć nie podanego żadnego imienia ani nazwiska, nie dało się nie zorientować, że tym sposobem nawiązali do Pawła Kukiza, byłego członka zespołu Piersi, który od pewnego czasu związany jest z polityką. Nie przysłużył się on ostatnio swoim zachowaniem stacji TVN24. Chodzi o głosowanie w Sejmie nad "lex TVN". Jego nagła zmiana zdania doprowadziła do reasumpcji. Potem, już w głosowaniu, był za przepchnięciem dalej ustawy, co oburzyło wiele znanych osób dających upust swoim nerwom w mediach społecznościowych.

Monika Olejnik na festiwalu TOP of the TOP w białej i prostej kreacji. Klasa!

Oprócz Marty Kuligowskiej i Andrzeja Morozowskiego gospodarzami imprezy byli też m.in. Monika Olejnik, Piotr Kraśko, Tomasz Sianecki, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz oraz Dorota Gardias.