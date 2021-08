Monika Olejnik słynie ze swojego stylu i gustu, a także zamiłowania do mody. Choć rzadko bywa na ściankach i salonach, to zawsze gdy się pojawi, jej kreacje wywołują furorę. Nic więc dziwnego, że na scenie podczas festiwalu TOP of the TOP Sopot zachwycała wyglądem.

Monika Olejnik w białej kreacji na TOP of the TOP Sopot. Klasa!

Monika Olejnik i Piotr Kraśko otworzyli trzeci dzień festiwalu. Pojawili się na scenie tuż po występie Krzysztofa Zalewskiego. Dziennikarka zachwycała wyglądem - włożyła prostą, białą sukienkę do ziemi, z zielonym paskiem w talii, modnymi bufiastymi rękawami, które opadały i hiszpańskim dekoltem. Monika Olejnik udowodniła, że minimalizm wciąż jest na topie, a modne elementy nie muszą być przerysowane.

Prowadzący dziękowali widzom za przybycie. Nawiązali też do 20-lecia stacji TVN24. Monika Olejnik wykorzystała w przemówieniu słowa, które często padają z ust Jurka Owsiaka i sparafrazowała je.

Kochani, będziemy z wami do końca świata i jeden dzień dłużej. Jeszcze nigdy nie czuliśmy, że jesteście tak blisko z nami - powiedziała.

Piotr Kraśko wtórował jej.

Nikt nie ma lepszych widzów. Nie mogliśmy lepszych widzów sobie wymarzyć - powiedział.

Monika Olejnik, Piotr Kraśko ONS

Czekamy na kolejne kreacje Moniki Olejnik.

