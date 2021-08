Anna Lewandowska ma w ostatnim czasie intensywnie życie towarzyskie - zarówno to dotyczące przyjaciół, jak i rodziny. Niedawno uwieczniła na TikToku błogie chwile z wyjątkowego weekendu, kiedy to cała rodzina rozłożyła koce na łonie natury i zrobiła sobie mały piknik ze zdrowymi przekąskami. W ostatnim czasie trenerka wybrała się także na wesele swojej kuzynki, na które założyła kreacje polskiej projektantki - Magdy Butrym. Teraz udostępniła dwie relacje z ostatnich tygodni, na których beztrosko wywija na parkiecie razem ze swoją najlepszą przyjaciółką - Aleksandrą Dec.

Anna Lewandowska wywija na parkiecie z najlepszą przyjaciółką Aleksandrą Dec

W pierwszym wideo Lewandowska i Dec tańczą do piosenki "If Ain't Got You" z repertuaru Alicii Keys. Widać, że obie czują się bardzo komfortowo na parkiecie. Drugie nagranie pochodzi najprawdopodobniej z wesela, na którym trenerka ubrała sukienkę z francuskiego domu mody Yves Saint Laurent. Na filmiku panie zachwycają energią i wigorem.

Anna Lewandowska, Aleksandra Dec fot. Instagram @annalewandowskahpba

Anna Lewandowska przyjaźni się z Olą Dec już od blisko 17 lat. Panie poznały się jeszcze zanim trenerka Polek stała się sławna. Aleksandra Dec, podobnie jak Lewandowska, zawodowo trenowała karate i odnosiła sportowe sukcesy. Sportsmenka zdobyła kilka medali podczas sportowych mistrzostw karate w Polsce i na terenie Europy. Lewandowską i Dec łączą jednak nie tylko przyjaźń i wspólne pasje, ale też interesy. Dec po zakończeniu kariery sportowej stała się specjalistką od marketingu. Dzięki temu teraz może współpracować z Lewandowską przy jej coraz to nowszych projektach.

