Trwa ostatni dzień sopockiego festiwalu TOP of the TOP. Na czwartek 19 sierpnia zaplanowany został koncert TVN24 #NASZE20LECIE. Podczas niego stacja informacyjna świętuje swój wyjątkowy jubileusz. Tego wieczoru na scenie występuje wiele znanych gwiazd, jak Krzysztof Zalewski czy Agnieszka Chylińska, a prowadzącymi są dziennikarze newsowi związani z TVN24. Nie brakuje też gości, którzy cieszą się wyjątkowym jubileuszem. Wśród nich jest Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Oto, jaką stylizację miała na sobie "Perfekcyjna".

Małgorzata Rozenek na Sopot TOP of the Top Festival

Małgorzata Rozenek tego wieczoru postawiła na kolorystycznie stonowany outfit. "Perfekcyjna" miała na sobie grafitowo-szarą kreację, która zwracała na siebie uwagę rękawami z bardzo oryginalnym zakończeniem. Żona byłego piłkarza miała krótki dół spódnicowy, jednak mimo wszystko nie pokazał on zbytnio jej zgrabnych nóg. Rozenek postanowiła bowiem założyć długie, czarne kozaki z asymetryczną górą dotykającą brzegów kreacji. Zdecydowanie to one grały pierwsze skrzypce. Całość uzupełniła kapeluszem na swojej głowie.

Ukochanej towarzyszył Radosław Majdan. Dopasował się on kolorystycznie ze stylizacją swojej żony. Do ciemnoszarych dżinsów z przetarciami założył marynarkę ozdobioną dwoma łańcuchami przechodzącymi przez siebie w jednym miejscu. Tego typu łańcuchowy element pojawił się również na czarnych krytych butach założonych przez byłego piłkarza.

Było widać, że obojgu dopisywał dobry humor. Ich obecność na jubileuszowym koncercie nie dziwi. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są mocno związani ze stacją TVN. Wystarczy chociażby przypomnieć ich wspólny udział w popularnym programie "Azja Express".

Spodobała się wam stylizacja Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana?