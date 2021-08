Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski pobrali się w pałacu w Rozalinie. Małżeństwo słynie z zamiłowania do przepychu. Jak wyjawił sam detektyw, podczas organizacji wesela nie ograniczał ich żaden budżet. Panna młoda na tę okazję miała przygotowane aż pięć sukien ślubnych. Po dwóch latach od tego widowiskowego wydarzenia powrócili do Rozalina, by uczcić swój związek. Tym razem również nie oszczędzali w środkach.

Krzysztof Rutkowski z żoną świętują drugą rocznicę ślubu

W 2019 roku ślub Krzysztofa Rutkowskiego i wówczas Mai Plich został pokazany w programie "Ach, ten ślub". Można było zauważyć, że świeżo upieczone małżeństwo w tym ważnym dniu zadbało o najmniejsze szczegóły. Pierwszą rocznicę ślubu również świętowali w pałacu w Rozalinie. Wygląda na to, że to staje się ich wspólną tradycją. Detektyw pochwalił się na Instagramie, że zabrał żonę w to samo miejsce, gdzie złożyli przysięgę. Krzysztof Rutkowski, jak na prawdziwego romantyka przystało, podkreślił, jak bardzo kocha swoją wybrankę.

To mamy rocznicę do kwadratu. Dwa lata i dwa dni, a tak naprawdę dziesięć lat i do końca razem. Nie ma takiej siły ani mocy, aby to zmienić - napisał detektyw.

Wspólnie wybrali się na rocznicową kolację. Zapozowali przy romantycznej altanie. Maja założyła kwiecistą sukienkę do ziemi, a jej mąż postawił na klasyczny garnitur. Specjalnie dla nich schody pałacu ozdobiono różowymi balonami, a także złotymi lampionami. Nie mogło zabraknąć strzelającego konfetti. Maja Rutkowski z tej okazji podzieliła się kadrem ze ślubu.

Mijają lata, a nasza miłość z każdym dniem coraz bardziej dojrzewa. Wydawałoby się, że dziś nie można bardziej kochać niż wczoraj, a jednak. Choć chciałoby się zamknąć oczy i cofnąć czas o dwa lata i przytulić mocno dwie ukochane osoby. Dziś z łezką w oku obejrzałam nasz filmik ze ślubu i wesela, który już dziś wieczorem pojawi się na moim kanale YT - napisała Maja.

Małżeństwo nie ukrywa, że stara się o kolejne dziecko. Trzeba przyznać, że Krzysztof i Maja wyglądają na szaleńczo zakochanych.