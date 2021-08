"Ranczo" przez lata przyciągnęło przed telewizory miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzili losy bohaterów z Wilkowyj. Odkąd serial zniknął z anteny, fani z nadzieją oczekują, że twórcy produkcji zdecydują się nakręcić kolejne odcinki. Szanse na kontynuację stały się iluzoryczne po śmierci Pawła Królikowskiego, który w "Ranczu" grał Kusego, czyli jedną z czołowych postaci.

Kusy wróci do "Rancza"? Antek Królikowski: Tata będzie jak polski Paul Walker

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że jeśli "Ranczo" faktycznie doczeka się nowej odsłony, to na ekranie ponownie zobaczymy postać graną przez Pawła Królikowskiego. Informację o zaskakującej decyzji twórców podał jeden z tabloidów. Do sprawy na InstaStories odniósł się syn aktora, Antoni Królikowski, który pokazał okładkę gazety.

Dziś możemy się dowiedzieć, że tata wróci do "Rancza". Będzie jak polski Paul Walker w "Szybkich i wściekłych" - powiedział na InstaStories.

O co chodzi? Otóż w lipcu amerykańskie media poinformowały, że reżyser nadchodzących odsłon "Szybkich i wściekłych", Justin Lin, rozważa powrót Paula Walkera. Zmarły w tragicznym wypadku samochodowym aktor mógłby zostać odtworzony za pomocą komputerowych efektów specjalnych.

Czy taką samą decyzję mogliby podjąć twórcy serialu "Ranczo"? A może postać Kusego wróci jedynie we wspomnieniach innych bohaterów? Tego na razie nie wiadomo.

Trzeba jednak przyznać, że faktycznie są szanse na powstanie kontynuacji produkcji. Jak wiadomo, nieżyjący już scenarzysta Andrzej Grembowicz zostawił po sobie scenariusz do serialu zatytułowanego "Ranczo. Zemsta wiedźm". Z kolei Wojciech Adamczyk, reżyser "Rancza", wyznał w ostatnim wywiadzie, że jeśli serial nie powstanie do końca 2022 roku, to nie powstanie już nigdy.