Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice wzięli ślub kilka dni temu. Uroczystość została zorganizowana z pompą, o czym świadczy sposób, w jaki sposób pojawiła się panna młoda - na ceremonię przybyła śmigłowcem. Na weselu bawiło się wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich była również Elżbieta Romanowska. Jak wielu kolegów i koleżanek z branży, postanowiła zrelacjonować wydarzenie w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieściła niepublikowane dotąd ujęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Mrozińska pokazała relacje ze swojego ślubu i wesela

Kasia Tusk urodziła. "Wszystko dobrze się udało". Poznaliśmy płeć maleństwa

Elżbieta Romanowska zrelacjonowała wesele Agnieszki Mrozińskiej. Na Instagramie pokazała nowe ujęcia

Ślub tej pary był najbardziej komentowanym wydarzeniem ostatnich dni. Uroczystość odbyła się w plenerze, na terenie Zamku Ogrodzieniec. Na gości czekała moc atrakcji. Oprócz tańców i zabawy było także nocne zwiedzanie zamku, a także... pokaz tańca z ogniem. Elżbieta Romanowska bez wątpienia dobrze się bawiła.

I my tam byliśmy, za zdrowie młodych wypiliśmy i do rana się bawiliśmy! Ach co to był za ślub! Śpiewy, tańce, nocne zwiedzanie zamku, ogniowy spektakl! Magicznie, bajecznie i wzruszająco. Tak właśnie było! Bądźcie szczęśliwi tak bardzo, jak w tym wyjątkowym dniu, a nawet bardziej - napisała aktorka na Instagramie.

Stępień o tym, dlaczego wróciła na Instagram. Po co spotkała się z byłą Rzeźniczaka?

Zamieściła także wideorelację ze ślubu, na której widzimy, jak panna młoda zmierzała do ukochanego w towarzystwie dziewczynek sypiących przed nią kwiaty oraz druhen, które trzymały z tyłu jej bardzo długi welon. Wyraźnie zadowolone próbowały tańczyć z warstwą tiulu na wietrze w rytm piosenki "Rise me up", odśpiewanej na potrzebę tej wzruszającej chwili. W tym dniu to właśnie na Agnieszce Mrozińskiej skupiona była cała uwaga. Na uroczystość wybrała bogato zdobioną, tiulową suknię, a do tańców przebrała się w krótką, błękitną sukienkę w stylu księżniczki. Prezentowała się bardzo strojnie, a z jej twarzy nie znikał uśmiech. Aktorka Agnieszka Mrozińska i projektant mody Alex Caprice są razem od kilku lat. Gwiazda "Barw szczęścia" wyszła za mąż po raz drugi. Ma za sobą nieudane małżeństwo z Piotrem Jaszczukiem. Z tego związku wychowuje dziewięcioletnią córkę Nadię. Chcecie zobaczyć, jak wyglądał bajeczny ślub aktorki z Alexem Capricem? Zapraszamy do galerii.

Ślub i wesele Agnieszki MrozińskiejOtwórz galerię