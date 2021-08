W środę wieczorem miała miejsce premiera najnowszego filmu Tomasza Mandesa pod tytułem "The End". Na czerwonym dywanie pozowała cała plejada gwiazd, a wśród nich była Blanka Lipińska, Aleksandra Popławka i Ada Fijał. Nie zabrakło także samej Katarzyny Figury, która w swojej stylizacji postawiła na modne dodatki. Aktorka nie przyszła na premierę sama. Towarzyszyła jej najstarsza córka, Koko Claire Figura-Schoenhals.

REKLAMA

Cezary i Katarzyna Żakowie się rozeszli?! Tak donoszą media. Aktorka komentuje

Zobacz wideo Figura zabrała Koko do Cannes

Katarzyna Figura przyszła na premierę z najstarszą córką. Koko niedługo skończy 19 lat. Podobna do mamy?

Nastolatka nie zdecydowała się pozować na czerwonym dywanie razem z mamą, jednak nie miała nic przeciwko zrobieniu kilku szybkich zdjęć. Koko na tę okazję zdecydowała się na prosty zestaw, zachowany w beżowych kolorach. Na krótki top oraz spódniczkę narzuciła jesienny płaszczyk. Uwagę przykuwają również jej piękne, brązowe loki. Z każdym rokiem dziewczyna coraz bardziej upodabnia się do swojej mamy. Również to widzicie? Więcej zdjęć uroczej Koko znajdziecie w naszej galerii. Pamiętacie, jak wyglądała, gdy miała zaledwie kilka lat?

Katarzyna Figura z córką na premierzeOtwórz galerię

Katarzyna Figura, Paulina Gałązka, Koko Claire Figura-Schoenhals KAPiF

Magdalena Stępień wróciła na Instagram. "Pomału staję na nogi"

Do wspólnego zdjęcia z Katarzyną i Koko dołączyła Paulina Gałązka (już niedługo zobaczymy ją w filmie "Dziewczyny z Dubaju"). Aktorka postawiła na odważną kreację - krótki srebrny top odkrył jej umięśniony brzuch, a długa spódnica ciągnęła się aż do ziemi. Figura za to zdecydowała się na nieco bardziej jesienną stylówkę. Mogłoby się wydawać, że płaszczyk, który przypomina ten przeciwdeszczowy, można tak dobrze przełamać mocnymi dodatkami. Która z tych trzech stylizacji przypadła wam najbardziej do gustu?