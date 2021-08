Ewa Farna podczas Top of the Top Sopot Festival wykonała utwór "Ciało". Wcześniej jednak zorganizowała specjalną akcję z udziałem trzech kobiet. Chciała pokazać, że każdy z nas jest inny.

Top of the Top Sopot Festival. Ewa Farna promuje ciałopozytywność

Ewa Farna w maju wypuściła utwór "Ciało", który oczywiście znalazł się w repertuarze podczas Top of the Top Sopot Festival 2021. Wokalistka od kilku miesięcy promuje ruch ciałopozytywny - z bagażem doświadczeń oraz większą świadomością na temat własnego wyglądu apeluje, by kochać się takimi, jakimi jesteśmy. Teraz zorganizowała specjalną akcję, która jeszcze bardziej pozwala skupić się na problemie. Zdecydowała się zrobić to podczas scenicznego występu, gdzie na żywo i przed telewizorami oglądały ją tysiące widzów.

Zaprosiła na scenę trzy kobiety - pierwsza z nich urodziła trójkę dzieci, druga całe życie słyszała od innych, że jest "patyczakiem", a trzecia jest osobą z niepełnosprawnością. Zaczęła wyliczać, z czym się musiały zmagać w swoim codziennym życiu. Każda z nich była ubrana w koszulkę z hasłem wspierającym ciałopozytywność. Sama Ewa Farna wystąpiła w płaszczu, na którego plecach było wypisane "Ciało, ciało, ciało".

Słuchajcie, każdy z nas jest inny i to jest pięknie. Może to jest moment, żeby zaśpiewać dla swojego ciała - powiedziała.

Później płynnie przeszła do wykonywania "Ciała".

Farna udowodniła, że podczas zabaw i żartów na scenie, można swój czas również wykorzystać w inny sposób i zwrócić uwagę na ważny problem. Gratulujemy pomysłu!

